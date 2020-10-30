Berde’nin intikamı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldırılarına devam eden Ermenistan’a ağır kayıplar verdiriyor. Çatışmaların Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde sürdüğünü duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin daha imha edildiğini, çok sayıda askeri personelin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

Dün yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan’a ait 2 Su-25 savaş uçağı daha düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısının 5’e yükseldiğini belirtti. Açıklamada, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, sivil yerleşim yerlerine misket bombalarıyla saldıran Ermenistan ordusundan hesap sormaya devam ediyor. Bugün taarruz halindeki 2 SU-25 uçağını daha düşürdü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu” denildi.

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ÜST DÜZEY DARBE

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan’ın öldürüldüğünü duyurdu. 1. Genel Ordu’nun topçu dairesi subayı ile 2. motorlu piyade alayının komutanının ise kayıp olduğu ifade ediliyor.