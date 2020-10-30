Berde’nin intikamı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldırılarına devam eden Ermenistan’a ağır kayıplar verdiriyor. Çatışmaların Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde sürdüğünü duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin daha imha edildiğini, çok sayıda askeri personelin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
2 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ
Dün yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan’a ait 2 Su-25 savaş uçağı daha düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısının 5’e yükseldiğini belirtti. Açıklamada, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, sivil yerleşim yerlerine misket bombalarıyla saldıran Ermenistan ordusundan hesap sormaya devam ediyor. Bugün taarruz halindeki 2 SU-25 uçağını daha düşürdü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu” denildi.
ÜST DÜZEY DARBE
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan’ın öldürüldüğünü duyurdu. 1. Genel Ordu’nun topçu dairesi subayı ile 2. motorlu piyade alayının komutanının ise kayıp olduğu ifade ediliyor.
- 21 cana veda
- Ermenistan’ın önceki günkü misket bombalı saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybedenlerin bir kısmı Berde’deki kent mezarlığına, bir kısmı da yakın köylerde defnedildi. Toprağa verilenler arasında Tükezban Mirzalıyeva da vardı. 3 hafta önce doğum yapan 25 yaşındaki Mirzalıyeva geride 22 günlük bebeğini bıraktı. Ermenistan ordusunun dün de Goranboy’nin Tap köyüne gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. 27 Eylül’den 29 Ekim’e kadarki süreçte aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı. Ölenlerden 11’i çocuk.