Dünya Suudi Arabistan ve Rusyayla görüşmeler gizleniyor
AMERİKA

Beyaz Saray konuşmaları gizliyor, Trump'ın özel görüşmeleri saklanıyor

Suudi Arabistan ve Rusya'yla görüşmeler gizleniyor

Beyaz Saray'ın, ABD Başkanı Trump ile Rusya ve Suudi Arabistan arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarını gizlediği ortaya çıktı. İddialara göre Trump'ın Putin ve Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmeler yüksek güvenlikli bir bilgisayarda saklanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan liderleriyle yaptığı hassas telefon görüşmeleri transkriptlerinin gizlendiği ortaya çıktı. ABD merkezli New York Times gazetesi tarafından yayınlanan rapora göre daha önceki sızıntılardan sonra gerçekleştirilen yeni uygulama ile görüşmeler güvenlik seviyesi çok yüksek bir bilgisayarda saklanıyor.

Rapora göre bu bilgisayarda saklanan görüşmeler arasında, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman gibi kişilerle olan görüşmeler yer alıyor.

Trump Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile.

Öte yandan cuma günü Washington Post gazetesinde çıkan başka bir haberde de Trump'ın 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov'a Rusya'nın seçimlere müdahalesinden rahatsız olmadığını, ABD'nin de benzer müdahaleleri başka ülkelerde yaptığını söylediği ifade edildi.

Beyaz Saray, bir süre önce de ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin belgelerini yayınladı. Belgelere göre, Trump, Zelenskiy'den Joe Biden'ın Ukrayna'daki faaliyetlerine soruşturma istedi.

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