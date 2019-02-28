Dünya Beyaz Saraydan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama
AMERİKA

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan Cumhurbaşkanı ErdoğanErdoğan-Kushner görüşmesine dair açıklamada 'Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı. Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çaba konuşuldu" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Jared Kushner - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Berat Albayrak
Jared Kushner - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Berat Albayrak

Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü bildirildi.

ÖZEL TEMSİLCİLER TOPLANTIYA KATILDI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

İLİŞKİLER İLE İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU KONUŞULDU

  • Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

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