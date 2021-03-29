Dünya Beyaz Saraydan Myanmardaki asker şiddetine yönelik açıklama Endişe duyuyoruz
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Myanmar'daki asker şiddetine yönelik açıklama: Endişe duyuyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda ordunun şiddet kullanmasını kınayarak, askeri rejime yönelik adımların süreceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan Myanmardaki asker şiddetine yönelik açıklama: Endişe duyuyoruz
Jen Psaki

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde gerilimin artmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Psaki, "Myanmar'da barışçıl göstericilere yönelik şiddetin artmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta darbe yaptığından bu yana yüzlerce Myanmarlının ölmesinden sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

  • ŞİDDETİN KORKUNÇ DOĞASININ SON ÖRNEĞİ
  • Psaki, Myanmar ordusunun kendi halkına yönelik öldürücü güç kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Geçen hafta çocukların öldürülmesi, Myanmar'daki askeri rejim tarafından uygulanan şiddetin korkunç doğasının son örneğidir. Biz, barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanılmasından ve insan haklarından dolayı askeri rejime yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Myanmar'ın en büyük kentinde halk darbeye karşı sokaklarda
OYNAT 00:26
Myanmar'ın en büyük kentinde halk darbeye karşı sokaklarda
Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik tepkiler sürerken, ülkenin en büyük kenti Yangon'da yaklaşık bin kişi sabah saatlerinden itibaren sokaklara dökülerek, 'Kahrolsun diktatörlük' şeklinde slogan attı.


ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai'nin bugün Myanmar ile tüm ticaret ilişkilerinin askıya alınacağını duyurduğuna anımsatan Psaki, "Bu durum, demokratik yollarla bir hükümet seçilene kadar sürecektir." dedi.

Myanmar'a yönelik daha birçok yaptırım getirdiklerinin altını çizen Psaki "Ortaklarımız ve müttefiklerimiz ile Myanmar'da acilen demokrasinin yeniden sağlanması çağrısı yapmaya ve askeri yönetimin eylemlerini kınamaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

İran ve Çin anlaşmasına yönelik açıklama

Psaki, Tahran ve Pekin yönetimlerinin, 27 Mart'ta iki ülkenin çeşitli alanlarda ortak proje yürütmelerini öngören 25 yıllık iş birliği anlaşması imzalaması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik diplomatik yaklaşımına döndüğüne işaret eden Psaki, "Çin ile yapılan anlaşmaya bir bakacağız ve gerekirse yaptırım uygulayacağız ancak anlaşmanın detaylarına henüz net bakmadık." diye konuştu.

Aşı pasaportu konusunda rehber yayımlanacak

Psaki, Kovid-19 sonrası normal hayata dönüş için "aşı pasaportu" şartı iddialarına yönelik, "Aşı pasaportu konusunda bir rehber yayımlayacağız. Şu anda kurumlar arası iletişim aşamasındayız. Bu konudaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Ancak bu durumun asıl sorumluluğu özel sektörde olacak." bilgisini verdi.

Aşılamalar için merkezi bir veri tabanı oluşturmayı düşünmediklerini vurgulayan Psaki, insanları tek bir aşıya da mecbur bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

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