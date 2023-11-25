Beyazıt’ta gıyabi cenaze namazı

Şehit Seyfullah Öztürk’ün ailesi de alandaydı. Öztürk’ün babası Ömer Öztürk, “Allah bize Filistin’de kutsal topraklarda bir şehit nasip etti. Allah’a şükrediyoruz, Allah bize de nasip etsin” dedi. Bilal’lerin ve Yakup’ların yolundan gitmeye devam edeceklerini vurgulayan şehit babası, Filistin’deki mazlum çocukların hesabını Siyonistlerden soracaklarını söyledi. Anne Ayten Öztürk de “Şehit olmak oğlumun hep hayaliydi. Allah şehadetini kabul etsin. Onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu. Grup adına söz alan Murat Ayar ise “Şehitlerimiz birer başak gibi bizleri diriltmeye devam edecek. Kudüs özgürleşinceye kadar direniş sürecek. Türkiyeli Müslümanlar, kanları Filistinli Müslümanlarla birleştiği için mutlu ve gururlular” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından meydanda toplanan yüzlerce kişi şehitler için gıyabi cenaze namazında hep birlikte saf tuttu.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı soykırımda binlerce öğrenci şehit oldu. Yaşam ve eğitim hakkı elinden alınan öğrenciler için Önder İmam Hatipliler Derneği, 81 ilde eş zamanlı eylem düzenledi. İstanbul’daki eylem Sultanahmet Meydanı’ndaydı. Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs Miraç’tır. Kudüs namazdır. Filistin coğrafyası kıyamete kadar cihadın eteklerinden eksik olmayacağı bir coğrafyadır. Filistin toprak-larında özgürlük yeniden sağlanacak. Gazzeli gençler de en temel hakkı olan okuma hakkını tekrar kazanacak. Türkiye’nin gençleri, Türkiye’nin öğretmenleri, bu ülkenin genç yiğitleri, imam hatip gençliği sizleri unutmadı, unutma-yacak” diye konuştu. “Nehirden Denize Özgür Filistin” sloganları atılan eylemde daha sonra Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gazze’deki katliama dikkat çeken bir tiyatro oyunu sahneledi. Öğretmen Esra Çiftçi Dindar, eylemle ilgili şunları kaydetti: “Okulda işleyeceğimizi bir dersi, açık hava sınıfında ‘Dersimiz Gazze’ diyerek işlemek istedik. Bunu yaptık. Bu zulmü ne kadar anlatsak az kalırdı. Ama şimdi gençlerimiz kendileri şahit oluyor. Gazze’yle birlikte tüm dünyanın daha özgür ve cesur bir yer olması için çalışıyorlar.”