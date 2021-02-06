Beyrut Limanı'nda uzun yıllardır depolanan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda patlama gelmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda uzun yıllardan beri biriken tehlikeli kimyasal maddelerin tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderileceği bildirildi.

Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda tehlike saçan 52 konteynerlik kimyasal maddeyle ilgili ilk çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Beyrut kenti için tehlike saçan onlarca konteynerlik kimyasal maddenin uzun yıllardan beri limanda biriktiğine işaret edilen açıklamada, Alman "Combi Lift" firması tarafından başlatılan çalışmayla söz konusu kimyasal maddenin Almanya'ya gönderileceği kaydedildi.

Lübnan makamları, geçen yıl yüksek miktarda amonyum nitratın infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki yanıcı kimyasal maddelerin tahliyesi için kasım ayında Alman Combi Lift şirketiyle 3,6 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

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