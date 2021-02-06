Dünya Beyrut Limanında uzun yıllardır depolanan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanyaya gönderilecek
ORTADOĞU

Beyrut Limanı'nda uzun yıllardır depolanan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

Alman "Combi Lift" firması tarafından başlatılan çalışmayla kimyasal maddenin Almanya'ya gönderileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Haber Merkezi AA
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda patlama gelmişti.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda patlama gelmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda uzun yıllardan beri biriken tehlikeli kimyasal maddelerin tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderileceği bildirildi.

Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda tehlike saçan 52 konteynerlik kimyasal maddeyle ilgili ilk çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Beyrut kenti için tehlike saçan onlarca konteynerlik kimyasal maddenin uzun yıllardan beri limanda biriktiğine işaret edilen açıklamada, Alman "Combi Lift" firması tarafından başlatılan çalışmayla söz konusu kimyasal maddenin Almanya'ya gönderileceği kaydedildi.

Lübnan makamları, geçen yıl yüksek miktarda amonyum nitratın infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki yanıcı kimyasal maddelerin tahliyesi için kasım ayında Alman Combi Lift şirketiyle 3,6 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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  • Beyrut Limanı'ndaki patlama
  • Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
  • Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
  • Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
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