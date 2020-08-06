Cevap bekleyen 4 soru

Beyrut Limanı’ndaki patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair birçok sorunun cevapsız kalması tartışmaları da beraberinde getirdi.

PATLAYICILAR NEDEN ORADAYDI?

İlk akla gelen, patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu sorusu oldu.

NEDEN ÖNLEM ALINMADI?

Depoda tutulan patlayıcı maddelerin infilak etmesinin önüne geçilmesi için neden 2014’ten bu yana gerekli tedbirlerin alınmadığı cevapsız kalan bir başka soru.

OYNAT 00:51 Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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SİVİL BÖLGEDE NE İŞİ VAR?

Lübnanlılar, patlama ihtimali olan çok yüksek miktardaki amonyum nitratın limanda, kent merkezinin en işlek yerinde bekletilmesiyle ilgili de net açıklama bekliyor. Tonlarca patlayıcı maddenin diplomatik misyonlar, turistik noktalar, çarşı merkezi, fuar alanı, ünlü oteller ve Başbakanlık Sarayı’nın da içinde bulunduğu bölgeye yakın bir yerde tutulmasının nedenleri büyük bir merak konusu.

Beyrut'taki patlamanın ardından bir görüntü

İHMAL Mİ SALDIRI MI?

Beyrut Limanı’ndaki ölümcül patlamanın nasıl meydana geldiğine dair net bilgiler henüz Lübnanlı yetkililerce paylaşılmadı. Akıllardaki soruların hangilerinin yanıt bulacağı zamanla ortaya çıkacak.