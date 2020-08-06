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Beyrut'taki patlamadan sonra cevap bekleyen 4 soru

Cevap bekleyen 4 soru

2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda beklediği merak ediliyor. Tartışmalar bu süre içinde pat- lamaya karşı bir önlem alınmadığını da gösteriyor. Kentin en işlek merkezinde bulunan limanın yakınında diplomatik misyonlar, turistik noktalar, çarşı merke- zi, fuar alanı, ünlü oteller ve Başbakanlık Sarayı da bulunuyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Patlama sonrasından bir kare
Patlama sonrasından bir kare

Beyrut Limanı’ndaki patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair birçok sorunun cevapsız kalması tartışmaları da beraberinde getirdi.

PATLAYICILAR NEDEN ORADAYDI?

İlk akla gelen, patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu sorusu oldu.

NEDEN ÖNLEM ALINMADI?

Depoda tutulan patlayıcı maddelerin infilak etmesinin önüne geçilmesi için neden 2014’ten bu yana gerekli tedbirlerin alınmadığı cevapsız kalan bir başka soru.

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.


SİVİL BÖLGEDE NE İŞİ VAR?

Lübnanlılar, patlama ihtimali olan çok yüksek miktardaki amonyum nitratın limanda, kent merkezinin en işlek yerinde bekletilmesiyle ilgili de net açıklama bekliyor. Tonlarca patlayıcı maddenin diplomatik misyonlar, turistik noktalar, çarşı merkezi, fuar alanı, ünlü oteller ve Başbakanlık Sarayı’nın da içinde bulunduğu bölgeye yakın bir yerde tutulmasının nedenleri büyük bir merak konusu.

Beyrut'taki patlamanın ardından bir görüntü

İHMAL Mİ SALDIRI MI?

Beyrut Limanı’ndaki ölümcül patlamanın nasıl meydana geldiğine dair net bilgiler henüz Lübnanlı yetkililerce paylaşılmadı. Akıllardaki soruların hangilerinin yanıt bulacağı zamanla ortaya çıkacak.

Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu: Limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrat
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Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu: Limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrat
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