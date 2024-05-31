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Biden 'ateşkes' Netanyahu 'savaş' dedi: Tüm hedefler gerçekleşene kadar saldıracağız

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Gazze'de üç aşamalı ateşkes taslağı' duyurusundan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu söyledi.

23:29 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 23:44 - 31/05/2024 Cuma
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu
Joe Biden - Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve esirlerin durumuna ilişkin değenlendirmelerine yer verildi.

Netanyahu'nun, "
tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olacağı"
ifade edildi.

"Hamas askeri ve idari açıdan ortadan kaldırılmalı"

Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki esirlerin en kısa sürede geri getirilmesi için müzakere heyetine genel hatların sunulması talimatı verdiğine dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

“Başbakan, müzakere heyetine Gazze'deki esirlerin mümkün olan en kısa sürede geri dönüşüne ilişkin genel hatları sunması talimatını verirken, tüm esirlerin geri dönüşü ve Hamas'ın askeri ve idari açıdan ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşılıncaya kadar sona ermeyeceği konusunda ısrar ediyor.”
Açıklamada, hükümetin esirlerin bir an önce geri getirilmesi konusunda tam birlik içinde olduğu ve bu hedefe ulaşmak için çalıştığına işaret edilerek,
"İsrail'in önerdiği kesin hatlar, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor."
ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Biden'ın 'ateşkes' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı esirlerin bırakılmasını öngördüğünü açıklamıştı.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.




#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Joe Biden
#Gazze
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