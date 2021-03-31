​Biden’a sözde soykırım uyarısı

Nisan ayına girilirken, Ermeni lobisi sözde soykırım çalışmalarını arttırdı. ABD Başkanı Biden’a seçim sürecinde destek veren Ermeni lobisinin, 24 Nisan’da sözde “soykırım” ifadesini kullanması için baskı yaptığı öğrenildi. Washington kulislerinden gelen mesajlar üzerine Ankara, normalleşme çabalarının arttığı bir dönemde böyle bir adımın yol açacağı krize karşı tedbir almak üzere arka kapı diplomasisini hızlandırdı. Ankara’nın diplomatik kanallar üzerinden ilettiği mesajların Başkan Biden’a ulaştırıldığı öğrenildi.

SULLİVAN’LA GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELDİ