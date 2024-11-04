Billy Rowan: Herkes “Özgür Filistin!” diye bağırırken ben oradaydım

Konser öncesi buluştuğumuz Rowan, eserin 9 Kasım’da yayınlanacak klibinin detaylarını anlattı. İsrail’in Gazzeli aileleri her gün yerinden etmesi ve farklı birçok nedenden video sürecinin uzadığını ifade eden Rowan, “Onların yeni ve güvenli bir yere kavuşmalarını bekledik. Ancak bu durumda çalışmaya devam edebilirdik. Bir yandan da kendi çekimlerimiz için büyük Londra yürüyüşlerinden birini bekledik. İnsanlar ‘Özgür Filistin’ diye slogan atarken, kulaklığımı takmış, ses çıkarmadan şarkı söylüyordum ve birisi de beni çekiyordu. Herkes “Özgür Filistin!” diye bağırırken ben oradaydım” dedi. Humanitarian Film Festival kapsamında sahne alarak, Gazzelilere ses olmanın önemine değinen sanatçı, şunları söyledi: “Yaptığımız, klip yayınlamak ya da bağış toplama etkinliği değil. Videoda yer alan ailelerin ‘GoFundMe’ başlıklı kampanyasını da duyurmaya çalışıyoruz. Neredeyse bir haftamız kaldı,