Bin kanser hastası daha tedavi bekliyor

Gazze’den Türkiye’ye getirilen kanser hastalarının, Gazze’de tedavilerinin yapıldığı ve İsrail saldırıları ile kullanılamaz hale gelen Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi’nin müdürü Subhi Sukeyk, hastaların tedavisinin devam etmesine çok sevindiğini söyledi. Türkiye’nin uluslararası alanda Filistin’de yaşananlara yönelik bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Sukeyk, “Değerli Türk halkına bizlere olan yardımları için tek tek teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik olarak attığı adımlar çok önemli, Gazze’deki hastaların tedavisinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için ciddi adımlar attı. İlk defa 27 kanser hastamız ve refakatçileri Gazze’den Türkiye’ye nakledildi. Hastalar ve refakatçileri evraklarını ve pasaportlarını teslim ettikleri halde Mısır geçiş noktasında çok fazla korktuklarını söylediler. Fakat Türk yetkililerle karşılaştıklarında korkularının dindiğini ve kendilerine hemen yardımcı olunduğunu söylediler. Türkler, Gazzeliler için kurtarıcı oldular” dedi.

Hastalarla Ankara’ya ulaştıktan sonra görüştüğünü anlatan Sukeyk, “Çok rahat ettiklerini bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ve tedavilerinin hemen başlayacağını söylediler. Gazze genelinde tedavi edilmeyi ve Türkiye’ye gönderilmeyi bekleyen bin kanser hastası var. İmkan olmadığı için kanser hastalarına tedavi uygulanamıyor, aynı zamanda yoğun bombardıman olduğu için birçok kanser hastasının korkudan ve tedirginlikten hastalıklarının şiddeti arttı. Gazze halkı için atılan bu adımın çok önemli ve kıymetli olduğunu söylemek isterim. Tüm Gazze halkı adına göstermiş olduğu yardımseverlik için Türkiye halkına çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.