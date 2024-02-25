Bir günde sekiz katliam

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü yayımladığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda sekiz toplu katliam meydana geldiğini ve 103 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'nin orta ve güney kesimlerindeki Deyr el-Beleh, el-Bureyc ve Nusayrat kampında doğrudan evleri bombaladığı ve aynı aileden insanların yaşamını yitirdiği kaydedildi. İşgal güçleri ile Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmalar, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve çevresinde yoğunlaşıyor. Hamas tarafından konuya ilişkin yayımlanan açıklamada, Han Yunus'taki çatışmalarda 7 İsrail askerinin daha ağır yaralandığı bildirildi. İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Seriyyeleri Tugayı da Han Yunus'ta bir grup işgalci askeri top ateşiyle hedef aldığını ve kuzeydeki Zeytun mahallesinde çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği bombardımanlarda ölü sayısı 29 bin 606'ya, yaralı sayısı ise 69 bin 737'ye ulaştı.