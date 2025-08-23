Bir İsrail provokasyonu daha: Avrupa'yı hedef alıp Kudüs'ü 'ebedi başkent' ilan ettiler

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail, Kudüs yakınlarında inşa planına onay verilmesine ilişkin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını kesin bir şekilde reddetmektedir. Kudüs, İsrail’in ebedi başkentidir ve İsrail’e dışarıdan dikte edilmeye çalışılan her türlü dayatmayı reddediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İşgal uluslararası hukuka uygunmuş

Bakanlık, İsrail’in “uluslararası hukuka uygun şekilde” hareket ettiğini iddia etti.

22 ülkeden İsrail'e tepki

İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında olduğu 22 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Ortak açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas imza atmıştı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.







