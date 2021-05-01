Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Bir milyar yıllık mikro fosil keşfedildi Kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabilir
AVRUPA BİLİM

Bir milyar yıllık mikro fosil keşfedildi: Kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabilir

İngiltere'de keşfedilen bir milyar yıllık bir mikro fosilinin, kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabileceği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Bir milyar yıllık mikro fosil keşfedildi: Kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabilir
Yeni keşfedilen bir milyar yıllık mikro fosil kayıtlara geçmiş en eski çok hücreli canlı olabilir.

Bilim insanlarından oluşan bir ekibin keşfettiği fosilin, tek hücreli ile çok hücreli canlılar arasında karma yapıya sahip, eski çağlarda yaşayan bir organizmaya ait olabileceği sanılıyor.

İskoçya'nın batı kıyısında Loch Torridon Gölü'nün yatağından toplanan 1 milyar yıl öncesinden kalma taşların incelenmesi sonucu ortaya çıkarılan mikro fosillerin, olağanüstü şekilde korunmuş olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar Bicellum brasieri ismi verilen 30 mikro metreden daha küçük fosilin, birden çok yuvarlak hücreyi içine alan küre şeklinde olmanın yanı sıra dış çeperinin uzun sosis biçimli hücrelerle çevrili yapıya sahip olduğunu saptadı.

Farklı türde organizmaların yapısal özelliklerini barındıran mikro fosilin, hayvansal yaşamın nasıl ve nerede geliştiğine dair fikir verebileceği düşünülüyor.

Keşif ekibinden paleobiyolog Charles Wellman, keşfedilen fosilin özelliklerinin kayıtlarda daha önce hiç tanımlanmamış olduğunu vurgulayarak "Karmaşık çok hücreliliğin ve hayvanların kökeni, yeryüzünde yaşamın tarihinde en önemli iki olay olarak kabul ediliyor. Keşfimiz, her ikisine de yeni bir ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesinde sergilenecek
GÜNDEM
Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesinde sergilenecek

Ekosistem nefes aldı: Salgın kısıtlamaları kentlerin havasına yaradı
HAYAT
Ekosistem nefes aldı: Salgın kısıtlamaları kentlerin havasına yaradı

Beş bin yıllık olduğu ortaya çıktı: Yerlerini gizli ve saklı tutuyorlar
GÜNDEM
Beş bin yıllık olduğu ortaya çıktı: Yerlerini gizli ve saklı tutuyorlar
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
MSB Pençe operasyonlarından yeni fotoğraflar paylaştı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.