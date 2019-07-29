Bir teröristin kimliği daha açıklandı

Erbil’deki saldırının faillerinden olan ve henüz ele geçirilemeyen Siyako Baki Abdülkerim aranıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğü, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıkladı, fotoğrafını yayınladı. Buna göre, Erbil’deki saldırının faillerinden olan Siyako Baki Abdülkerim henüz ele geçirilemedi ve aranıyor. Abdülkerim’in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti. Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı.

TEK TEK HESAP VERİYORLAR

17 Temmuz’da Erbil’deki Huqqabaz adlı restoranda Osman Köse’yi pusu kurarak şehit eden Mazlum Dağ, olaydan 3 gün sonra yakalanmış, ifadesinde Kandil’de silahlı eğitim gördüğünü belirterek, Köse’yi öldürme emrini Dijvar kod adlı Abdurrahman Er vasıtasıyla ‘Fatih’ kod adlı bir PKK’lıdan aldığını itiraf etmişti. Suikastın ardından olayla bağlantılı PKK elebaşılarından Erdoğan Ünal, Kandil’de içinde bulunduğu araçla birlikte imha edilmiş, Irak kuzeyindeki Batufa’da ise kimliği henüz açıklanmayan bir terörist öldürülmüştü. Erbil polisi ise HDP milletvekili Dersim Dağ’ın abisi olan suikastçı Mazlum Dağ’ı yakalamasının ardından olayla bağlantılı Abdurrahman Er, İsmail Geçici, Eyüp İbrahim Meleahmet Bıradosti, Recep Baki Abdulkerim Bıradosti ve Sıtkı Kerimhan Bıradosti’yi de ele geçirip gözaltına almıştı. Öldürülen ve yakalananların dışında şimdi Siyako Baki Abdülkerim her yerde aranıyor.

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