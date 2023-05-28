|
Dünya

Bisikletli çocuğu işgalci güç katletti

ABD merkezli Washington Post gazetesi tarafından çevredeki işletmelere ait 15 güvenlik kamerasının kayıtlarının senkronize edilerek yapılan bir çalışma, 16 Mart tarihinde işgalci güç tarafından katledilen 14 yaşındaki Omar Awadin cinayetiyle ilgili korkunç detayları gün yüzüne çıkardı.

Dış Haberler
04:00 . 28/05/2023 Sunday
Yeni Şafak
Omar Awadin cinayetiyle ilgili korkunç detayları gün yüzüne çıktı.

Omar Awadin cinayetiyle ilgili korkunç detayları gün yüzüne çıktı.

Bir ay süren çalışmaların ardından cuma günü yayınlanan özel haberde, İsrail güvenlik güçleri tarafından Cenin şehrinin en işlek yerlerinden birinde gerçekleştirilen operasyonun üç boyutlu yeniden inşasını oluşturmak için dokuz tanıkla konuşuldu ve dört kişinin de ifadesi alındı. Buna göre, İsrail güvenlik güçleri, arabalarıyla iki Filistinlinin yanına yanaştı. Askerlerin birkaç el ateş ederek Filistinlilerden birini infaz etmesi üzerine, diğer Filistinli kaçmaya başladı. Kaçan Filistinlinin peşinden ateş eden İsrail askerleri, 14 yaşındaki Omar’ı, yolda bisiklet sürdüğü sırada sırtından vurdu. Yerde ölü yatan Filistinlinin kafasına bir el daha ateş eden İsrail güçleri, yaraladığı çocuğa aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. 2 ay önce öldürülen Omar’ın ardından İsrailli yetkililer herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Omar Awadin.

19 çocuk öldürüldü

İsrail’in sık sık Filistin şehirlerinde benzer eylemlerde bulunduğu ve sivil kayıplara sebep olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre bu yıl 15 Mayıs itibarıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 19’u çocuk 108 Filistinli işgalci güç tarafından katledildi. Böylece geçen yılın aynı periyoduna göre öldürülen Filistinlilerin sayısı 2 kattan fazla arttı. İsrail ayrıca, “militan” olarak tanımladığı birçok Filistinliye yargısız infaz gerçekleştiriyor.




#İsrail
#Filistin
#ABD
40 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları 2023