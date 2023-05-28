Bisikletli çocuğu işgalci güç katletti

Bir ay süren çalışmaların ardından cuma günü yayınlanan özel haberde, İsrail güvenlik güçleri tarafından Cenin şehrinin en işlek yerlerinden birinde gerçekleştirilen operasyonun üç boyutlu yeniden inşasını oluşturmak için dokuz tanıkla konuşuldu ve dört kişinin de ifadesi alındı. Buna göre, İsrail güvenlik güçleri, arabalarıyla iki Filistinlinin yanına yanaştı. Askerlerin birkaç el ateş ederek Filistinlilerden birini infaz etmesi üzerine, diğer Filistinli kaçmaya başladı. Kaçan Filistinlinin peşinden ateş eden İsrail askerleri, 14 yaşındaki Omar’ı, yolda bisiklet sürdüğü sırada sırtından vurdu. Yerde ölü yatan Filistinlinin kafasına bir el daha ateş eden İsrail güçleri, yaraladığı çocuğa aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. 2 ay önce öldürülen Omar’ın ardından İsrailli yetkililer herhangi bir açıklama yapmamıştı.