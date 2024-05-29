Bizi daha ne kadar izleyeceksiniz?

Terör devleti İsrail, dünyanın gözü önünde, güvenli bölge ilan edilen Refah Birleşmiş Milletler Çadır Kampı’nı tereddüt etmeden bombaladı. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği katliamdan kurtulan Gazzelilerden biri olan Ali Al Dali, Yeni Şafak’a konuştu. Dünyaya seslenen Dali, “Bizi ne zaman göreceksiniz? Dünyanın bütün dillerini konuştuk kimse bir şey yapmadı. Çocukların kafalarını kesen, sivil halkın sığındığı çadırları yakan, hastaneleri havaya uçuran, okulları bombalayan zalimleri görmüyor musunuz? Bizi ne kadar daha izlemeye devam edeceksiniz? Dünyanın en iğrenç suçları bize yönelik işleniyor” diye konuştu.

Nour Talal Alnajjar

İNSANLIĞIN KALBİ TAŞ TUTTU

İnsanlara moral olması için Refah’taki duvarlara Filistin ile özdeşleşen karpuz figürleri çizen Jameel Al Baz da insanlığa yakarışta bulundu. Baz, “Soykırım gecesi uyuyan insanlığı Allah'a şikâyet ediyoruz. Bu katliamdan, kopan uzuvlardan, yanan bedenlerden etkilenmeyen insanlığın kalpleri taş tutmuştur. Yaşam kaynağımız kalmadı. Tüm güzellikler tahrip edildi” dedi.

Jameel Al Baz

ŞARTLAR ESKİSİNDEN DAHA ZOR

Gazzeli aktivist Nour Talal Alnajjar ise “Bu yaşananlara karşı insanlık neden susuyor” diyerek şöyle devam etti: “Biz sığındığımız Refah’ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken yeniden her şeyi yok ettiler. Bu daha ne kadar sürecek, biz daha ne kadar dayanacağız bilmiyorum. Zaten zor şartlar altında yaşarken artık çok daha zor şartlar altında yaşıyoruz. İnsanları, çocukları, bebekleri diri diri yaktılar.”

Ali Al Dali

İYİYİZ DİYORUZ AMA İYİ DEĞİLİZ

Mohammed Abu Raida ise duygularını, “Gördüklerimi anlatamam” şeklinde ile anlattı. Raida, “Çok acımasızcaydı. Refah’ta yerinden edilenlerin çadırlarına atılan ağır füzeler yüzünden cesetler yandı, parçalandı. Bizler soranlara iyiyiz diyoruz. Biz aslında yalancıyız. İyi değiliz çünkü. Yorulduk, çok yorulduk. Buradaki durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Dünya bizi umursamıyor. Bizi önemseyin, bizlere, çocuklarımıza, ailelerimize yardım edin. Size ihtiyacımız var” diye konuştu.

Sivillerin hayatının tamamen gözardı edildiğini gösterdi

Sahada çalışmalarına devam eden Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinden İtalyan Dr. Gaia Giletta ise son durumu anlattı. Gazze’de durumun korkunç olduğunu söyleyen Giletta, “İsrail’in Refah’ta sözde güvenli bölgede yer alan kalabalık bir kampa yönelik bu saldırısı, Gazze’deki sivillerin yaşamlarının tamamen göz ardı edildiğini gösteriyor. Saldırı bizim için şoktu. Burada gördüğümüz korkunç şeyleri ifade edemeyiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yüzde 30’u 15 yaşın altındaki çocuklardan, yüzde 40’ı ise kadınlardan oluşuyordu. Bu insanlar artık nereye gideceklerini bilmedikleri için buraya sığınmıştı. Burada yaşam gerçekten çok zor” dedi.











