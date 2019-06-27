BM: Cinayette Prens’in rolü araştırılsın

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sorumluğunun ortaya çıkarılmadığını söyledi. Detaylı soruşturma çağrısı yapan Callamard, “Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma başarısız oldu” dedi.

BM Özel Raportör Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin geçen hafta açıkladığı raporu, İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi’nin 41’inci oturumuna sundu.

Callamard, 47 üyeli Konseye hitaben yaptığı konuşmada, “Soruşturmada elde edilen kanıtlar, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin, Suudi Arabistan Krallığı’nın sorumlu olduğu bir yargısız infaz, zorla kaybolma ve muhtemelen bir işkence eylemi oluşturduğunu göstermektedir. Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin çok sayıda teori var ama hiçbiri Suudi Arabistan devletinin sorumluluğundan başka bir yol göstermiyor.” ifadelerini kullandı.

PRENS VE KAHTANİ VURGUSU

Tamamladığı soruşturmanın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil olmak üzere, cinayette üst düzey Suudi yetkililerin bireysel sorumluluklarının daha fazla araştırılması için güvenilir kanıtlar bulduğuna vurgu yapan Callamard, “Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma, emir komuta zincirinin ortaya çıkarılmasında başarısız oldu.” diye konuştu.

Callamard, hazırladığı raporun bir insan hakları soruşturması olduğuna, cezai bir soruşturma olmadığına vurgu yaptı, Raporda, Veliaht Prens ve eski danışmanı “kilit roldeki” Suud el-Kahtani de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin bireysel sorumluluklarının daha fazla araştırılmasını öngören güvenilir kanıtlar bulunduğunu belirtti.

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ARABİSTAN HALA YANIT VERMEDİ

Callamard, Türkiye’de gerçekleştirilen cinayetin “uluslararası bir suç teşkil ettiğini” ve Viyana Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini vurguladı.

Uluslararası topluma evrensel hukuk kuralları sorumluluğu kapsamında cinayetin aydınlatılması çağrısını yineleyen Callamard, raporun hazırlanmasında Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İsveç’te çalışmalar yaptığını aktardı.

Callamard, Suudi Arabistan’ın ise bu ülkeyi ziyaret etme çağrısına hala cevap vermediğini kaydetti. BM İnsan Hakları Konseyi’nde Callamard’ın yaptığı konuşmanın ardından, rapor görüşülmeye devam ediyor.

HESAP VERSİN

Başbakanı Theresa May, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesi ve Suudi Arabistan’ın soruşturmayı uluslararası standartlara göre yapması gerektiğini söyledi. May, Avam Kamarası’nda yapılan “Başbakana Sorular” oturumunda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu konuyu, Kral Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiğini belirten May, “Bu korkunç cinayet için hesap verme zorunluluğunu görmek istiyoruz. Sorumlulardan hesap sorulması ve yasal sürecin takip edilmesi gerektiğini vurguladım.” dedi.

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