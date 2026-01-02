Yeni Şafak
BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyanın BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyanın BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

15:422/01/2026, Cuma
DHA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yılın ne getireceğini tahmin edemeyeceklerini ancak dünyanın BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni yılın ne getireceğini tahmin edemeyiz ancak şunu biliyoruz: Dünyanın BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.


Barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için her zaman mücadele edeceklerini kaydeden Guterres, “İlkelerimizden asla ödün vermeyeceğiz ve asla pes etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.


#BM
#Filistin
#Gazze
