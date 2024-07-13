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Dünya

BM: Hindistan 21. yüzyıl boyunca en kalabalık ülke olarak kalacak

Birleşmiş Milletler (BM), 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'ın 21. yüzyıl boyunca bu ünvanını koruyacağını bildirdi.

13:50 - 13/07/2024 Cumartesi
AA
Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti.
Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 1950 ile 2023 arasında yapılan 1910 ulusal nüfus sayımı, 3 bin 189 anket ve nüfus kayıt sistemleri bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan "2024 Dünya Nüfusunun Durumu" raporunda, Hindistan'ın bu yılki nüfusu 1,45 milyar olarak tespit edildi. Ülkenin 2100'e kadar en kalabalık ülke olarak kalacağı belirtildi.


Hindistan nüfusunun 2054'te yaklaşık 1,7 milyara ulaşarak zirveyi göreceği kaydedildi. Nüfusun 2054'te zirveyi görmesinin ardından ise düşüş eğilimine girmeye başlayacağı tahmin edildi.


Dünya nüfusunun gelecek 50-60 yılda da artmaya devam edeceğine işaret edilen raporda, bu sayının 2080'lerde yaklaşık 10,3 milyara ulaşacağı öngörüldü.

#Birleşmiş Milletler
#Hindistan
#Nüfus
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