BM: Hindistan 21. yüzyıl boyunca en kalabalık ülke olarak kalacak

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 1950 ile 2023 arasında yapılan 1910 ulusal nüfus sayımı, 3 bin 189 anket ve nüfus kayıt sistemleri bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan "2024 Dünya Nüfusunun Durumu" raporunda, Hindistan'ın bu yılki nüfusu 1,45 milyar olarak tespit edildi. Ülkenin 2100'e kadar en kalabalık ülke olarak kalacağı belirtildi.