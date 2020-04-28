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Dünya BM Libyada yapılacak herhangi bir siyasi değişim demokratik yollarla olmalı
ORTADOĞU

BM: Libya'da yapılacak herhangi bir siyasi değişim demokratik yollarla olmalı

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da yapılacak herhangi bir siyasi değişimin demokratik yollarla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Hafter dün kendini 'devlet başkanı' ilan etmişti.
Hafter dün kendini 'devlet başkanı' ilan etmişti.

BM Libya Özel Temsilciliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Williams, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Williams, BM Güvenlik Konseyinin kararları gereği Libya'da hükümet olarak sadece Suheyrat Anlaşması ve bu anlaşmayla belirlenen kurumların uluslararası tanınırlığının bulunduğunu vurguladı.

  • Williams, Libya'da yapılacak herhangi bir siyasi değişimin demokratik yollarla gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

BM Libya Özel Temsilci Vekili Williams ayrıca, ramazan ayında insani ateşkes çağrısını da yeniledi.

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Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti.

Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti. Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk’ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

  • Buna karşı milis güçlerin lideri Halife Hafter'in de liderlik ettiği siyasi ve askeri oluşumlar, Suheyrat Anlaşması'nın uygulanmasını engelleme girişimlerinde bulunmuştu. Hafter ayrıca, elindeki askeri gücü sivil yönetime devretmeyi de reddetmişti.

TRABLUS'U ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Silahlı gücüyle hakimiyetindeki alanı sürekli artırmaya çalışan Hafter, son olarak Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan 'Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


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