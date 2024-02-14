BM: Refah'a operasyon katliam olur

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Koordinatörü Martin (OCHA) Martin Girffiths, yaptığı yazılı açıklamada, “Uzun zamandır korktuğumuz senaryo endişe verici bir hızla ortaya çıkıyor. Gazze nüfusunun yarısından fazlası, 1 milyondan fazla insan, Refah'ta sıkışmış durumda ve ölümle burun buruna. Yiyecek çok az şeyleri var, tıbbi bakıma erişimleri neredeyse hiç yok, uyuyacak yerleri yok, gidecekleri güvenli bir yer yok. Onlar, Gazze'nin tüm nüfusu gibi, yoğunluğu, vahşeti ve kapsamı bakımından eşi benzeri olmayan bir saldırının kurbanları. Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze genelinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 binden fazla insan öldürüldü. Dört aydan uzun bir süredir insani yardım çalışanları, karşı karşıya kaldıkları risklere ve yaşadıkları travmalara rağmen, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için neredeyse imkânsız olanı yapıyorlar” dedi.