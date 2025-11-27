Yeni Şafak
BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 21,2 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya

BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 21,2 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya

15:2327/11/2025, Perşembe
AA
3 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların 21,2 milyon kişiyi şiddetli açlıkla karşı karşıya
3 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların 21,2 milyon kişiyi şiddetli açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların, 21,2 milyon kişiyi şiddetli açlıkla karşı karşıya getirdiğini bildirdi.

BM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların 21,2 milyon kişiyi şiddetli açlıkla karşı karşıya getirdiği belirtilerek "İki bölgede kıtlık olduğu doğrulandı. Ancak çatışmaların azaldığı bölgelerde BM Dünya Gıda Programının (WFP) erişimi genişledi ve açlık azaldı." denildi.


Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri


Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi. On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.



