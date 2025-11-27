Yeni Şafak
Endonezya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 49’a yükseldi

13:5727/11/2025, Perşembe
IHA
Padang Pariaman bölgesinde 3 bin 300’den fazla ev sular altında kaldı.
Padang Pariaman bölgesinde 3 bin 300’den fazla ev sular altında kaldı.

Endonezya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi. Padang Pariaman bölgesinde 3 bin 300’den fazla ev sular altında kaldı.

Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Kuzey Sumatra İl Polisi Sözcüsü Ferry Walintukan yaptığı açıklamada, Güney Tapanuli bölgesinde 17, Sibolga şehrinde, 8, Orta Tapanuli’de 4, Pakpak Bharat bölgesinde 2, Humbang Hasundutan’da 2 kişi, Nias adasında 1 olmak üzere 34 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Aceh eyaletinde 9, Batı Sumatra’da 6 can kaybı

Kuzey Sumatra’nın yanı sıra Batı Sumatra ve Aceh eyaletinde de şiddetli yağışlar etkili oldu. İlçe şefi Halili Yoga, çarşamba günü Central Aceh’te 3 köyde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ardından 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aceh Afet Azaltma Ajansı, eyaletteki seller nedeniyle yaklaşık 47 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, yaklaşık bin 500 kişinin geçici barınaklara sığındığını belirtti.


Batı Sumatra’da ise kurtarma ekipleri, Padang şehrinin Lumin Park yerleşim bölgesinde selde boğulan 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Padang Pariaman bölgesinde 3 bin 300’den fazla ev sular altında kaldı.



