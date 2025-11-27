Endonezya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 49’a yükseldi

Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Kuzey Sumatra İl Polisi Sözcüsü Ferry Walintukan yaptığı açıklamada, Güney Tapanuli bölgesinde 17, Sibolga şehrinde, 8, Orta Tapanuli’de 4, Pakpak Bharat bölgesinde 2, Humbang Hasundutan’da 2 kişi, Nias adasında 1 olmak üzere 34 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.