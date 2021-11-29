Dünya BM Temsilcisinden Yemende kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi çağrısı
ORTADOĞU

BM Temsilcisi'nden Yemen'de kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın devam ettiği Yemen'de kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
BM Temsilcisinden Yemende kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi çağrısı
Yemen'deki kadınlar

Grundberg, "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, Yemen'de herkes için barış, umut ve haysiyet sağlayacak bir gelecek inşa etmek için kritik öneme sahip." ifadesine yer verdi.

BM Temsilcisi, çatışmaların Yemenli kadın ve kızların hak ve güvenliklerine ilişkin zaten kötü olan durumun daha da kötüye gitmesine yol açtığını aktardı.

BM tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başladı ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam edecek.

Yemen hükümetinde insan hakları ihlalleri iddialarını araştıran ulusal komite, iç savaşın başından bu yana ülkede 1620 kadının öldürüldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı.

Komite, "Yemen'de devam eden savaşın yoğunlaşmasıyla binlerce kadının çeşitli ihlallere ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete daha çok maruz kaldığını" aktarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

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