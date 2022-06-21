BM Türkiye Temsilcisi, her hafta ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Türkiye, 3,7 milyon Suriyeli sayısı ile dünyanın en büyük mülteci nüfusunu ağırlıyor.

Suriyelilere bir de iç karışıklığın yaşandığı başka ülkelerin göçmenleri eklenince hükümet geri gönderme planları üzerinde çalışmaya başladı.

Bir milyonu geri gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de inşa edilecek briket evlerle birlikte 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesinin sağlanacağını açıkladı.

Türkiye'de bulunan başta Azez, Cerablus, El Bab ve Tel Abyad kökenliler olmak üzere 13 bölgeye 1 milyon kişinin dönüşü için de benzer bir proje planlanıyor.

Her hafta 800 Suriyeli dönüyor

Reuters'a konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, her hafta yaklaşık 800 Suriyelinin Türkiye'den ayrılarak ülkesine döndüğünü söyledi.

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Suriye'deki durumun birçok mültecinin dönüşü için uygun olmadığını dile getiren Leclerc, geri dönen mültecilerin çoğunluğunu bekarların oluşturduğunu kaydetti.

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‘Suriye’de sosyoekonomik durum henüz düzelmedi’

Leclerc, Suriyelilerin Türkiye'deki ekonomik durumlarının kendi ülkelerine göre daha iyi olduğu için birçoğunun da burada kalacağına inandığını söyledi.

“İnsanlar doğal olarak kendi geleceklerini Suriye'den ziyade Türkiye'de görüyor” diyen Leclerc, Suriye'deki sosyoekonomik durumun henüz düzelmediğini vurguladı.

145 bin Ukraynalı da Türkiye'de

Suriyeliler dışında Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle yaşanan gelişmelere de değinen Leclerc, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın tahıl koridoru için birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

Leclerc, Rus işgali başlamasının ardından Türkiye'ye 145 bin Ukraynalının vardığını ifade etti.

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BM temsilcisi, 20 bin oturum izni olan Ukraynalıya ek olarak 10 bin oturum izni daha verildiğini ayrıca 5 bin kişinin de uluslararası koruma başvurusu yaptığını söyledi.