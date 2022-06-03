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ANKARA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur
Çataklı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.221 operasyon yapılmıştır.

"Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrica mayıs ayında, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 051 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır."

"Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir."


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