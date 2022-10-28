Dünya BMden İran çağrısı
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BM'den İran çağrısı

Rehman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’da geçen ay Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesini değerlendirdi. Javaid Rehman, Emini’nin “acımasız sonuçlarla karşılaşan ilk kadın olmadığını ve son olmayacağını” söyleyerek İran’daki protestolarda “devlet mercileri tarafından öldürülen kadın ve çocuklara dair raporlar aldıklarını” ifade etti.

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BMden İran çağrısı
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Rehman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’da geçen ay Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesini değerlendirdi.

Javaid Rehman, Emini’nin “acımasız sonuçlarla karşılaşan ilk kadın olmadığını ve son olmayacağını” söyleyerek İran’daki protestolarda “devlet mercileri tarafından öldürülen kadın ve çocuklara dair raporlar aldıklarını” ifade etti.

Ülkede 16 Eylül’de başlayan protestolarda şimdiye kadar en az 27 çocuğun öldürüldüğüne dair bilgiler elde ettiklerini aktaran Rehman, toplamda ise en az 250 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İran’a “sürekli hesap sorulmasını” istediklerini belirten Rehman, “uluslararası toplumun İran’daki insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması için harekete geçme sorumluluğu” olduğunu belirterek, ihlallerin derhal soruşturulması için bir uluslararası mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
FOTOĞRAF 9
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.

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Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.

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Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var

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İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.

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Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.

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Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

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Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.

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Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
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Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.


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