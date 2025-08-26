BM’den kalıcı ateşkes çağrısı: Tüm rehineler derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalı

Dujarric, özellikle hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine ve meslektaşlarına taziyelerini ileterek, “Bu korkunç ölümler, sağlık çalışanları ve gazetecilerin bu acımasız çatışma ortamında hayati görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu sivillerin her zaman saygı görmesi ve korunması gerektiğini vurguladığını aktaran Dujarric, “Genel Sekreter, bu ölümlerin derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunuyor. Sağlık personeli ve gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, herhangi bir müdahale, tehdit veya zarar görmeden temel görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini yineliyor” dedi.