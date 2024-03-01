Dünya

Böbrek hastaları yardım bekliyor

Gazze'deki bin 100 böbrek hastası, diyaliz merkezlerinin kapanmasıyla birlikte tedavi göremez hale geldi. Bölgede diyaliz hizmeti veren sadece iki hastane kaldı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 05:12 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Aksa Şehitler Hastanesi Diyaliz Bölümü Başkanı Hakim Said Hattab, böbrek hastalarının yaşadıkları sıkıntıları Yeni Şafak’a anlattı.
Aksa Şehitler Hastanesi Diyaliz Bölümü Başkanı Hakim Said Hattab, böbrek hastalarının yaşadıkları sıkıntıları Yeni Şafak’a anlattı.

Diyaliz hizmeti veren iki hastaneden biri olan Aksa Şehitler Hastanesi Diyaliz Bölümü Başkanı Hakim Said Hattab, böbrek hastalarının yaşadıkları sıkıntıları Yeni Şafak’a anlattı. Hattab, Aksa Şehitler Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinde 23 makineyle günde 170-180 hastaya hizmet verdiklerini belirterek, "Özellikle diyaliz ihtiyacı olan çocuklar için ciddi malzeme sıkıntısı yaşıyoruz. Ölüm oranı yüzde 20 arttı. Diyaliz merkezlerinin yetersizliği nedeniyle her gün hastalarımızı kaybediyoruz. 20 çocuk,100’den fazla yetişkin tedavi göremediği için şehit oldu" dedi.


MÜDAHALE EDİLMEZSE TÜM HASTALAR ÖLEBİLİR

Hattab, "Mümkün olduğunca hızlı müdahale edilmezse bütün hastaları kaybedeceğiz" ifadelerini kullandı. Hastanede tedavi gören diyaliz hastası 5 yaşındaki bir çocuğun babası Adil Heniyye ise çocuğunun tedavisi için birçok hastaneyi gezdikten sonra buraya gelebildiğini söyledi. Heniyye, "Bu çocuklara sahip çıkılması gerekiyor, 150'ye yakın çocuğumuz var, bunların 20'si şehit oldu, 20'ye yakın çocuğumuz da tedavi için yurt dışına gönderilmeye bekliyor” diye konuştu.


#Gazze
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#hastane
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