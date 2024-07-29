Bölgesel savaş artık daha yakın

Cumartesi akşamı İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzi Arapların yoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems bölgesini hedef alan füze saldırısı, 10 aydır Gazze'de katliam yapan İsrail ile Hizbullah arasında süren gerilimi zirveye çıkardı. İsrailli yetkililer, füze saldırısının Hizbullah tarafından Lübnan topraklarından yapıldığını öne sürerken Hizbullah iddiaları reddediyor. İsrailli bakanların tehditlerinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında bazı İsrail uçaklarının uçuş yaptığı bildirildi. İsrail uçakları, dün Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin bazı bölgeleri ve Lübnan'ın güneyindeki Abbasiye ve Burc Şimaliye beldelerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler (BM) ve bölge ülkeleri ise Lübnan'a kapsamlı bir saldırı olması halinde savaşın bölgeye yayılabileceği uyarısını yaptı.

BÖLGE FELAKETE GİDİYOR

İsrail ile Hizbullah arasında son kapsamlı savaş 2006 yılının Temmuz ayında gerçekleşmiş, ardından BM tarafından bölgeye uluslararası barış gücü (UNIFIL) yerleştirilmişti. Mecdel Şems saldırısı sonrası UNIFIL açıklamasında, taraflara azami şekilde itidalli olmaları, yoğun ve sürekli şekilde gerçekleşen çatışmalara son vermeleri, aksi halde "Tüm bölgeyi felakete sürükleyecek; daha geniş bir çatışmanın ateşleneceği" uyarısı yapıldı. Tırmanan gerilim sonrası Lübnan'a ait hava yolları Beyrut'a yapılacak bazı uçak seferlerini sabaha kadar erteledi.

BEYRUT'U YAKALIM ÇAĞRISI

Saldırıdan Hizbullah'ın sorumlu tutulduğu İsrail'de ise intikam çağrıları yapılıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, saldırı sonrası Lübnan'da kapsamlı savaşa yaklaşıldığını belirtirken, Enerji Bakanı Eli Cohen ise "Beyrut'u ateşe vermenin zamanı geldi. Lübnan'ı yakalım" açıklamasını yaptı. İsrail Muhalefeti de Hizbullah'a karşılık verilmesinden yana tavır takınıyor. Eski Dışişleri Bakanı Avigdor Libermann, Hizbullah'a kesinlikle büyük bir bedel ödetilmesi gerektiğini ifade ederken eski Savunma Bakanı Benny Gantz, "Hizbullah'tan daha güçlüyüz ve böyle davranmalıyız" dedi. Eski Başbakan Ehud Barak ise verilecek karşılığın kapsamlı bir savaş şeklinde olmaması gerektiğini savundu.

ÖNGÖRÜLEMEZ OLUR

Gelişmelerin ardından Hizbullah'ın destekçisi İran'dan da açıklamalar yapılıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya dair yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a saldırı başlatmasının sonuçlarının ön görülemez olacağını belirterek, ABD'ye "Bölgede yeni bir yangın başlatmadan önce Siyonist rejimi durdurma" çağrısında bulundu.

İsrail'in iddialarını reddeden Hizbullah örgütü, İsrail'in Lübnan'a saldırmak ve Gazze'deki savaşı bölgeye yaymak için fitne ektiğini öne sürüyor. Lübnan'daki diğer taraflar da İsrail'e uyarılarda bulunuyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib, işgalci İsrail'in ülkeye saldırı başlatması halinde bunun bölgesel bir savaşa kapı açacağını söyledi. Buhabib, saldırının failinin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı. Lübnanlı Dürzi Lider Velid Canbolat ise İsrail'in fitne yaymak istediğini belirterek, "Siyonist işgalcilere karşı direnişin ve direnenlerin yanındayız" dedi.

Dürziler İsrailli bakanı kovdu

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde, Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems beldesine füzelerin düşmesi sonucu ölen 11 kişi için dün cenaze töreni düzenlendi. İsrail'de yayın yapan Wala haber ajansının verdiği bilgiye göre, cenaze törenine katılmak üzere beldeye giden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan bazı üyeler, belde halkının protestosuyla karşılaştı. Protestocular, Smotrich ve Likud üyelerinin beldeyi terk etmesini isteyen sloganlar attı.

İsrail sınır beldelerini vurdu

İsrail ordusuna ait hava araçlarının, Lübnan'ın güneyinde sınır beldelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yarun, Hiyam ve Şhin beldesine İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA)i ile füzelerin fırlatıldığı, Teyrharfa'ya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği ifade edildi. Haberde, Şhin beldesinde 2 defa art arda aynı binanın vurulduğu, saldırı sonrası olay bölgesine ambulans ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.







