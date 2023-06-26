Bolu'da tatilcilerden geriye çöp yığınları kaldı

TEM otoyolunun Ankara istikameti üzerinde Avşar köyü mevkiinde faaliyet gösteren işletmenin yöneticisi Hidayet Atalay, "Bayram trafiğini olduğu bölgede 24 saat demeden gece gündüz çalışıyoruz. Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak bayram yoğunluğu sebebi ile gelen misafirlerimizin bıraktığı bu pislikler, çöpler bizleri son derece üzüyor ve yoruyor. Çöp toplamak için çalışan 10 tane çalışanımız var. Ancak yetişemiyoruz. Tesisimizden alışveriş yapmayan vatandaşlarımız da bölgede ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ancak gelip bıraktıkları çöpten dolayı biz son derece mağdur oluyoruz. Bıraktıkları manzara bu şekilde. Tesisimizin her yerinde çöp konteyneri var. Her 5 metrede bir konteyner var. Ama baktığımızda çim alanlarına asfaltta bile çöpler var. Hem görüntü kirliliği hem çevre kirliliğine neden oluyor. Tatilcilerimize çöplerini çöp kutusuna atmasını istiyoruz. Biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.