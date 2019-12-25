Dünya Brezilya Devlet Başkanı Kısmi hafıza kaybı yaşadım, önceki gün ne yaptığımı bilmiyorum
AMERİKA

Brezilya Devlet Başkanı: Kısmi hafıza kaybı yaşadım, önceki gün ne yaptığımı bilmiyorum

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkede yayın yapan bir televizyon kanalına röportaj verdi. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Bolsonaro, önceki gece konutunun banyosunda kayarak düştüğünü, başını çarptığını ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Talihsiz olaydan sonra hafızasıyla alakalı sıkıntılar yaşadığını belirten Bolsonaro, "Kısmi hafıza kaybı yaşadım. Bu sabah her şeyi yeniden hatırlamaya başladım. Şimdi iyiyim ama örneğin önceki gün ne yaptığımı bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro

Devlet başkanlığı konutunda düşmesinin ardından hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kısmi hafıza kaybı yaşadığını ve bu sabahtan itibaren her şeyi hatırlamaya başladığını söyledi.

Bolsonaro, ülkede yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği röportajda, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Önceki gün ne yaptığımı bilmiyordum"

  • Önceki gece konutunun banyosunda kayarak düştüğünü, başını çarptığını ve hastanede tedavi gördüğünü anlatan Bolsonaro, "Kısmi hafıza kaybı yaşadım. Bu sabah her şeyi yeniden hatırlamaya başladım. Şimdi iyiyim ama örneğin önceki gün ne yaptığımı bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi'nden önceki gün yapılan açıklamada, konutunda düşen Bolsonaro'nun, başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırıldığı ve beyin tomografisinin çekildiği ifade edilmişti.

Bolsonaro'nun tetkiklerinde sorun görülmediği kaydedilen açıklamada, devlet başkanının 6 ila 12 saat müşahede altında kalacağı belirtilmişti.

Açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Brezilya medyasında, Bolsonaro'nun banyoda kayarak düştüğü ve başını çarptığı ileri sürülmüştü.

  • Bolsonaro'nun ay başında, danışmanlarına kendisini son derece yorgun hissettiğini söylediği, toplantı ve programlarının yıl sonuna kadar hafifletilmesini istediği iddia edilmişti.

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