Brezilya Devlet Başkanı: Kısmi hafıza kaybı yaşadım, önceki gün ne yaptığımı bilmiyorum Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkede yayın yapan bir televizyon kanalına röportaj verdi. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Bolsonaro, önceki gece konutunun banyosunda kayarak düştüğünü, başını çarptığını ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Talihsiz olaydan sonra hafızasıyla alakalı sıkıntılar yaşadığını belirten Bolsonaro, "Kısmi hafıza kaybı yaşadım. Bu sabah her şeyi yeniden hatırlamaya başladım. Şimdi iyiyim ama örneğin önceki gün ne yaptığımı bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 25 Aralık 2019, 21:55 Son Güncelleme: 25 Aralık 2019, 22:13 AA