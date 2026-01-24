Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine tepki: 'Hala öfkeliyim'

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesi nedeniyle hala "öfkeli" olduğunu söyledi. Lula da Silva, Trump'ın Barış Kuruluna ilişkin Davos'ta yaptığı açıklamalara da tepki göstererek, "70 binden fazla insanı öldürdüler, şimdi de Gazze'yi yeniden inşa edip lüks bir otel yapacaklarını söylüyorlar, peki ölen halk ne olacak?" diye konuştu.
Ülkesinde katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine değindi.
'GAZZE'DE ÖLEN HALK NE OLACAK?'
Çok taraflılığın savunulması için Çin ve Meksika liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını dile getiren Lula da Silva, dünya siyasetinin kritik bir dönemden geçtiğini belirtti.
Ne olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.