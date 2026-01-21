Trump'tan Davos'ta kritik açıklamalar: 'ABD dışında kimse Grönland'ı koruyamaz' dedi işgal sinyalini yineledi

Dünyanın gözü kulağı İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndaydı. ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağındaki teknik arıza nedeniyle zirveye gecikmeli olarak katılabildi. Açıklamalarına "ABD, gezegenin ekonomik motorudur ve Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür." sözleriyle başlayan Trump "Avrupa tanınır halde değil, doğru yolda gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarih gösteriyor ki Amerika kötüye gittiğinde bütün dünya da kötüye gider. Biz düştüğümüzde siz de düşersiniz; biz yükseldiğimizde siz de yükselirsiniz. Enerji santrallerini kapatmak yerine açıyoruz. Etkisiz ve zarar eden rüzgar türbinleri inşa etmek yerine, onları söküyoruz ve yenilerinin yapılmasına onay vermiyoruz. Bürokratları güçlendirmek yerine onları görevden alıyoruz ve onlar da gidip özel sektörde iş buluyorlar. Avrupa tanınır halde değil, doğru yolda gitmiyor. Venezuela 20 yıl önce harika bir ülkeydi, ancak şimdi sorunları var. Ama biz onlara yardımcı oluyoruz. Saldırı sona erdi ve "anlaşma yapalım" dediler. Daha fazla insan bunu yapmalı.

Almanya şu anda 2017’ye kıyasla yüzde 22 daha az elektrik üretiyor. Bu durum mevcut Şansölye’nin hatası değil. Sorunu çözmek için çalışıyor ve bunu başaracak.

Şunu fark ettim, bir ülkede ne kadar çok rüzgar türbini varsa, o ülke o kadar fazla para kaybediyor ve durumu da o kadar kötüye gidiyor. Rüzgar türbinlerinin neredeyse tamamını Çin üretiyor. Buna rağmen Çin’de rüzgâr çiftlikleri bulabildiğimi söyleyemem. Çin çok akıllı. Üretiyor, aptal insanlara bir servet karşılığında satıyor ama kendisi bunları kullanmıyor.

'ABD DIŞINDA KİMSE GRÖNLAND'I KORUYAMAZ'

Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir ülke ya da ülke grubu, Grönland’ın güvenliğini sağlamaya muktedir değildir. Biz büyük bir gücüz, insanların sandığından çok daha büyük. Sanırım bunu iki hafta önce Venezuela’da da gördüler. Bunu İkinci Dünya Savaşı’nda da yaşadık. Danimarka, yalnızca altı saatlik çatışmanın ardından Almanya’ya yenildi ve ne kendisini ne de Grönland’ı savunabilecek durumda değildi. O noktada Amerika Birleşik Devletleri harekete geçmek zorunda kaldı. Bunu yapmayı bir yükümlülük olarak gördük, Grönland’ı elde tutmak için kendi kuvvetlerimizi gönderdik. İkinci Dünya Savaşı'nda biz kazanmasaydık hepiniz ya Japonca ya da Almanca konuşuyor olurdunuz. Biz Grönland'ı Danimarka'ya verirken çok da önemli bir yerde değildi.

Biz binlerce mil uzaktayız, aramızda devasa bir okyanus var. Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı ve 2020 ABD başkanlık seçimleri hileli olmasaydı da başlamazdı. İnsanlar yaptıkları şeyler nedeniyle yakında yargılanacak.

'TEK İSTEDİĞİMİZ GRÖNLAND'

ABD'nin istediği tek şey Grönland. Zaten sahiptik fakat geri teslim ettik. Şimdi çok daha güçlüyüz. Orduyu yeniden inşa ettim. Bütçemiz çok arttı, savaş gemileri üretiyoruz. Aşırı güç kullansaydım durdurulamaz olurduk, ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes "oh iyi" diyor. İnsanlar güç kullanacağımı düşündü, ama güç kullanmayacağım.

Hindistan-Pakistan savaşını durdurdum. Azerbaycan-Ermenistan savaşını durdurduk. 35 yıldır süren bir savaştı. Vladimir, 'yaptığına inanamıyorum' dedi.

Netanyahu'ya, Demir Kubbe için övgüyü sahiplenmeyi bırakmasını söyledim, bu bizim teknolojimiz.

Tek istediğimiz Grönland. Tam hak, mülkiyet ve sahiplik. Çünkü onu savunmak için sahipliğe ihtiyacınız var. Bir kira sözleşmesiyle savunamazsınız. Birincisi, hukuken bu şekilde savunulabilir değil, hiçbir biçimde. İkincisi: psikolojik olarak, bir lisans anlaşmasını kim savunmak ister?

Kanada, ABD sayesinde varlığını sürdürüyor. Bir dahaki sefere açıklama yaparken bunu unutma Mark.

GRÖNLAND TEHDİDİ: HAYIR DERSENİZ BUNU UNUTMAYIZ