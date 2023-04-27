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Dünya

Brezilya Telegram'ı yasakladı

Brezilya'da bir federal mahkeme tarafından verilen karar neticesinde, mesajlaşma uygulaması olarak servis edilen Telegram'ın neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından geçici olarak yasaklandı.

10:03 . 27/04/2023 Perşembe
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2022 yılının başında da İsviçre orduda Telegram kullanımını yasaklamıştı.

2022 yılının başında da İsviçre orduda Telegram kullanımını yasaklamıştı.

Brezilya İstihbarat Müdürlüğü açıklamasına göre, Google, Apple ve dört Brezilyalı telekom şirketine Telegram'ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verildi.


Telegram, verileri sağlamayı reddetmeye devam ettiği sürece günde 198 bin dolar para cezasına çarptırılacak.


Russian Today'in haberine göre polis, Kasım ayında Aracruz'daki iki okulda dört kişiyi öldüren ve yaklaşık bir düzine kişiyi yaralayan 16 yaşındaki kişinin Telegram gruplarında Yahudi karşıtı içerik yaydığını belirledikten sonra verilere erişim talep etti.


Polisin Telegram'a yaptığı veri talebinde, şiddetli ölümleri tasvir eden videolar, bomba yapımı videoları, azınlıklara yönelik nefreti teşvik eden materyaller paylaştığı belirtilildi.


Müfettişler, aşırılık yanlısı grup üyeleri ile yöneticiler arasındaki bağlantılar ve grubun tetikçiyi suçunu işlemesi için etkileyip etkilemediği hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyor.



#Brezilya
#Telegram
#yasaklama
37 dakika önce
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