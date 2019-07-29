Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü

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İTÜ Profesörü lise müdürü oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimde atağın devam ettiğini belirterek "İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde Prof. Dr. Hüseyin Toros, lise müdürü olarak göreve başlıyor" dedi.