Brezilya’da Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları görevden alındı

Brezilya’da sürpriz şekilde dün akşam saatlerinde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından devletin üst kademesinde kabine değişikliği yaşandı. Dışişleri, Adalet ve Savunma Bakanı ile beraber toplamda 6 bakanın görevine son verildi.

Dün yaşanan Savunma Bakanı değişikliğinin ardından, bu sabah saatlerin Brezilya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, neden belirtilmeksizin Kara Kuvvetleri Komutanı Edson Pujol, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ilques Barbosa ve Hava Kuvvetleri Komutanı Antônio Carlos Moretti Bermudez‘ın görevine son verildiği açıklandı.

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1985’ten bu yana ilk

Savunma Bakanlığı, yeni kuvvet komutanlarının kim olacağını ise henüz açıklanmazken, 1985 yılından bu yana ilk kez 3 komutan görev süreleri dolmadan değiştirildi.

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En kapsamlı revizyon

Bolsonaro, erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Pazartesi günü 6 bakanlıkta değişikliğe gittik, ilgili atamalar resmi gazetede yayınlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Ocak 2019’da göreve başlayan Bolsonaro, bugüne kadar kabinesinde en geniş kapsamlı revizyonunu gerçekleştirmiş oldu.

Darbe iddiaları gündeme geldi

Sosyal medya kullanıcıları ise, Bolsonaro’nun kabine ve kuvvet komutanlarında değişikliğe gitmesi nedeni ile darbe iddialarını da gündeme getirdi.

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