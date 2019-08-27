Dünya Brezilyadan Amazon yardımını kabul için Fransadan özür şartı
AMERİKA

Brezilya’dan Amazon yardımını kabul için ‘Fransa’dan özür’ şartı

Brezilya’dan Amazon yardımını kabul için ‘Fransa’dan özür’ şartı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon için G7 ülkelerinin yaptığı 22 milyon dolarlık yardımı ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisine yaptığı hakareti geri çekmesi durumunda kabul edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Emmanuel Macron - Jair Bolsonaro. (arşiv)
Emmanuel Macron - Jair Bolsonaro. (arşiv)

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon Yağmur Ormanları’nda devam eden yangının söndürülmesi için G7 ülkelerinin yaptığı 22 milyon dolarlık yardımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, kendisine yönelttiği hakaretleri geri çekmesi halinde kabul edeceğini söyledi.

Macron’ın kendisine ‘yalancı’ dediğini söyleyen Bolsonaro, gazetecilere verdiği demeçte, ''İlk başta, Macron bana karşı yaptığı hakaretleri geri çekmek zorunda" dedi.

'Canım isterse cevap veririm'

Bolsonaro ,“Macron önce sözlerini geri alacak, sonra resmi olarak teklif edecek, ben de belki canım isterse cevap veririm” açıklamasını yaptı.

  • Yardımın G7 bloku tarafından sunulmasına rağmen, eleştiri oklarını Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un üzerine yönelten Bolsonaro, "Gördüklerim ülkemizin, egemenliğinin Amazon üzerinden tartışılmak olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

'Amazon konusunda, her şeyi yok etmesine izin veremeyiz'

Bolsonaro’nun bu çıkışından sonra Macron’dan cevap gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı, “Onun egemenliğine saygı duyuyoruz, ancak Amazon konusunda onun her şeyi yok etmesine izin veremeyiz” dedi.

Macron, Brezilya’nın Japonya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde verdiği sözleri ihlal ettiğini ve bu durumun Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmanın geleceğini riske attığını savunmuştu.

  • Macron, Brezilya’nın ülkenin “yüksek değerlerini” kaldırabilecek bir başkan seçmesini gerektiğini söylemişti. Bolsonaro ise, Facebook hesabından Macron’un karısı ile alay eden bir mesaj yayınlamıştı.

Bolivya yanan bölgelerdeki arazi satışını yasakladı

Amazonların Bolivya bölgesinde devam eden yangınlar konusunda ise Devlet Başkanı Eve Morales Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun aksine bir yol izliyor. Morales, binlerce hektarlık orman alanı harap eden yangından en çok etkilenen Chiquitania bölgesi için tedbir programı açıkladı.

Ekolojik duraklama ilan ederek yangından etkilenen yerlerdeki arazi satışını yasakladığını duyurdu. Morales yangının "ulusal değil uluslararası bir mesele" olduğuna değindi. G7’nin belirlediği yardım için “20 milyon dolar desteklemeye karar vermesinin yeterli bir yardım olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

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  • Bolivya Devlet Başkanı, ayrıca iklim değişikliğine karşı Paris Anlaşması ile "küresel ısınmayla mücadelede ortak bir sorumluluk" olduğunu ve bu ülkelerin "sadece bir yangın olduğunda işbirliği yapmak istediklerini" hatırlattı.
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