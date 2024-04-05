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Dünya

Brüksel’de Türkiye-ABD zirvesi

İkili ilişkilerinde yeni bir sayfayı açan Türkiye, ABD ile Brüksel’de bir araya geldi.

Canberk Doğan
04:00 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 06:41 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Antony Blinken - Hakan Fidan
Antony Blinken - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında geldiği Brüksel’de ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. NATO’nun yeni genel sekreter seçimi, F-16 satışı, PKK/YPG terör örgütüne karşı beklentiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyaret başta olmak üzere pek çok konunun görüşüldüğü toplantı 1 saat civarı sürdü.


YAPICI BİR GÖRÜŞME

Fidan-Blinken görüşmesinde Türkiye ve ABD’nin ilişkisindeki yeni ve olumlu dönemin sürdürülmesi niyeti öne çıktı. Türkiye, satışı onaylanan F-16’lar ve modernizasyon kitlerinin görüşüldüğü toplantıda gelinen son durum ele alındı. Öte yandan Türkiye-ABD ilişkilerindeki en büyük sorun olarak görülen YPG’ye sağlanan destek konusunda Bakan Fidan ABD’li muhatabına çekincelerini bir kez daha dile getirdi.


ALMANYA İLE SAVUNMA TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Fidan Brüksel’de Blinken’in yanı sıra Alman mevkidaşı Baerbock ile de görüştü. Ana gündem maddesi terörle mücadele olan görüşmede savunma sanayi işbirliği konusu da gündeme geldi.


#Türkiye
#ABD
#Brüksel
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