Bu katliam unutulmaz

Saldırılarda en az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 mesken zarar gördü.

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik 11 gün süren yoğun saldırıların ardından ön koşulsuz ateşkes anlaşmasına varıldı. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail’in Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayanları zorla çıkarma kararıyla başlayan gerginlik, 7 Mayıs tarihinde Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirilen saldırı ile tırmandı. Hamas, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurmaması üzerine, 10 Mayıs’ta roketle karşılık verdi. Sivilleri hedef alan siyonist 66’sı çocuk 243 sivili katletti.

ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİLER

İsrail’in, hareket eden her hedefi ayrım gözetmeksizin hedef alması nedeniyle, neredeyse tamamen hareket eksikliğinden günler sonra Gazze Şeridi sokaklarında ateşkes sonrası yeniden hayat geldi. Filistinliler moloz yığınına dönen mahalle ve sokaklarına geri döndü. Gazze’nin sokakları 11 gün sonra dolup taştı. Esnaf, İsrail bombardımanı sonucu uğradıkları zararları incelemek için dükkanlarına gitti. Bazısı yerinde bulamadı, bazıları kalanları kurtarmak için kolları sıvadı.

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YARALARA YENİSİ EKLENDİ

Gazze Belediye Başkanı Yahya Serrac, 15 yıl süren ablukanın üzerine bu saldırıların kente büyük zarar verdiğine dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “ İnsanların sığınmak istediği okulları bombaladılar. Evsiz kalan yüzlerce insan var. Altyapı ciddi şekilde hasar gördü. Su ve kanalizasyon, telefon ve elektrik şebekeleri büyük zarar gördü. En önemlisi içme ve yeraltı suyu kaynaklarının gördüğü için bir an önce onarılması gerekiyor. İşgalciler ambulansların ve sivil savunma yetkililerin hastanelere gidişini engellemek için yolları bombaladılar. Şehirde hayati merkezlere ulaşımı sağlayan yolların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi ve bombaların etkisiyle 5 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Diğer taraftan yakıt krizi var. Su ve belediye makinalarının büyük çoğunluğunu çalıştıramıyoruz. Üstelik 15 yıldır uygulanan abluka nedeniyle kullandığımız araçların yaşı 25’den büyük ve bu işimizi zorlaştırıyor.”

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TÜRKİYE FİLİSTİN’E SAHİP ÇIKTI

Kenti onarmak için zamana ve yüklü bir bütçeye ihtiyacı olduklarına vurgu yapan El-Serrac, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat biz Gazze için “küllerinden doğan anka kuşu” sloganını benimsiyoruz. Biz bu şehrin küllerinden doğacağına inanıyoruz ve bunu başarmaya kararlıyız. Gazeteniz aracılığıyla Filistin davasına verdikleri daimi destek için Türk halkına ve Türk hükümetine teşekkür ediyorum. Bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yardımlarıyla ve konuşmalarıyla Gazze’yi desteklemesi çok değerliydi. Türkiye Belediyeler Federasyonu ile işbirliğimiz var ve bu işbirliğinin daha da gelişmesini temenni ediyoruz. Türk hükümetinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sahip olduğumuz mekanizmaların bozulması nedeniyle özellikle yeniden yapılanmaya yardımcı olan mekanizmaların yeniden inşası ve yenilenmesi alanında Gazze Şeridi’ni desteklemeye devam edeceğini umuyoruz.”

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ATEŞKESİN ARDINDAN GAZZE

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından, Filistin halkı, harabeye dönmüş evlerine geri döndü. Filistinli bir kadın, enkaza dönen evinin mutfağında yemek pişirdi.

350 MİLYON DOLARLIK KAYIP VAR

İsrail’in bombalarıyla evler, hastaneler, okullar ve birçok hayati merkez yerle bir edildi. Gazze’nin altyapısı çöktü, yollarda derin çukurlar açıldı, tarım arazileri yok edildi. Geriye büyük bir enkaz kaldı ve yetkililer toplamda 350 milyon dolarlık maddi kayıp olduğunu açıkladı.

İşte maddeler halinde zararın bilançosu:

-1800 konut tamamen yıkıldı

-16 bin 800 konut hasar gördü

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-74 hükümet binası bombalandı

-66 okul ve sağlık ocağı hasar gördü

-33 medya merkezi, ekonomik kurum ve derneklere ait binalar hasar gördü

-27 milyon dolar değerinde tarım ve mera alanı zarar gördü

-Bazı İktisat merkezlerinin ve fabrikaların hedef alınması sonucu 40 milyon dolarlık hasar oluştu

-5,5 milyon dolar değerinde düzinelerce araç tamamen ve kısmen hasar gördü

-İletişim sektörü 28,5 milyon dolar zarar gördü

-Yol ve alt yapıda 27 milyon dolarlık hasar oluştu

-300’den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı.

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-7 fabrika tamamen yıkıldı ve 60’tan fazla turistik tesise zarar verdi.

-31 elektrik trafosu İsrail saldırılarında hasar gördü ve 9 ana hat kesildi.

-Üç camii tamamen yıkıldı. 40 cami ve bir kilisede ise hasar gördü. Toplam beş milyon dolar değerinde hasar oluştu.

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