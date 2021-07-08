Bu köyü 190 kez yıktılar İsrail, ülkenin güneyindeki Necef Çölü’nde Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü 190. kez yıktı. 22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında oldu. İşgal güçleri o tarihten bu yana köye sürekli baskınlar yapıp evleri tahrip ediyor. Köylüler ise her yıkımdan sonra hiç yılmadan ahşap, plastik ve tenekeden evlerini yeniden inşa ediyor. Köy sakini Aziz et-Turi, “Onlar yıkacak, biz yeniden inşa edeceğiz” diyor.

Hatice Saka 08 Temmuz 2021, 00:00 Son Güncelleme: 08 Temmuz 2021, 01:36 Yeni Şafak