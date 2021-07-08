Bu köyü 190 kez yıktılar

İşgalci İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü’nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü 190.kez yıktı. Ancak her yıkımın ardından köylüler ahşap, plastik ve tenekeden evler inşa ettiler. Bazıları kurdukları çadırda yaşamayı sürdürdü. Filistinli 22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında gerçekleştirildi. O tarihten bu yana işgalciler köye düzenli olarak baskın yapmayı sürdürüyor.
YİNE İNŞA EDECEĞİZ
- Köy sakinlerin biri olan Arakib Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yetkililer köye baskın düzenlendi. Evlerin hepsini yıktılar. Naylon ve plastikten yapılmış çadırları söktüler. Kavurucu sıcağın ortasında bırakıldık. Bizi umutsuzluğa ve hüsrana uğratmak için durmadan uğraşıyorlar. Tüm kısıtlamalara, davalara, kovuşturmalara ve yıkım suçlarına boyun eğmeyeceğiz. Onlar yıkacak ve biz yeniden inşa edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz.”
OSMANLI’DAN BERİ VAR
Siyonist işgalciler, köyün “yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini” iddia ediyor. Yayınlanan raporlarda ise köyün Osmanlı Devleti zamanında kurulduğu belgelendi. Köy halkı dedelerinden kalan toprakları terk etmeye niyetlerini olmadığını özellikle belirttiler.
HİZMET VERİLMİYOR
- Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib’e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü’nün 11 milyon dönümüne el koydu.