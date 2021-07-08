Dünya Bu köyü 190 kez yıktılar
ORTADOĞU

Bu köyü 190 kez yıktılar

İsrail, ülkenin güneyindeki Necef Çölü’nde Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü 190. kez yıktı. 22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında oldu. İşgal güçleri o tarihten bu yana köye sürekli baskınlar yapıp evleri tahrip ediyor. Köylüler ise her yıkımdan sonra hiç yılmadan ahşap, plastik ve tenekeden evlerini yeniden inşa ediyor. Köy sakini Aziz et-Turi, “Onlar yıkacak, biz yeniden inşa edeceğiz” diyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Bu köyü 190 kez yıktılar
Köy sakinlerin biri olan Arakib Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, “Tüm kısıtlamalara, davalara, kovuşturmalara ve yıkım suçlarına boyun eğmeyeceğiz. Onlar yıkacak ve biz yeniden inşa edeceğiz” dedi.

İşgalci İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü’nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü 190.kez yıktı. Ancak her yıkımın ardından köylüler ahşap, plastik ve tenekeden evler inşa ettiler. Bazıları kurdukları çadırda yaşamayı sürdürdü. Filistinli 22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında gerçekleştirildi. O tarihten bu yana işgalciler köye düzenli olarak baskın yapmayı sürdürüyor.

Filistinli 22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında gerçekleştirildi.
Filistinli 22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında gerçekleştirildi.

Nefes alamıyoruz ama yine de gitmeyiz
DÜNYA
Nefes alamıyoruz ama yine de gitmeyiz

YİNE İNŞA EDECEĞİZ

  • Köy sakinlerin biri olan Arakib Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yetkililer köye baskın düzenlendi. Evlerin hepsini yıktılar. Naylon ve plastikten yapılmış çadırları söktüler. Kavurucu sıcağın ortasında bırakıldık. Bizi umutsuzluğa ve hüsrana uğratmak için durmadan uğraşıyorlar. Tüm kısıtlamalara, davalara, kovuşturmalara ve yıkım suçlarına boyun eğmeyeceğiz. Onlar yıkacak ve biz yeniden inşa edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz.”

İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı: 87 Filistinli yaralandı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı: 87 Filistinli yaralandı

OSMANLI’DAN BERİ VAR

Siyonist işgalciler, köyün “yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini” iddia ediyor. Yayınlanan raporlarda ise köyün Osmanlı Devleti zamanında kurulduğu belgelendi. Köy halkı dedelerinden kalan toprakları terk etmeye niyetlerini olmadığını özellikle belirttiler.

İşgalci İsrail'in zulmü dinmiyor: Batı Şeria'da vurulan Filistinli şehit oldu
DÜNYA
İşgalci İsrail'in zulmü dinmiyor: Batı Şeria'da vurulan Filistinli şehit oldu

HİZMET VERİLMİYOR

  • Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib’e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü’nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Barcelona Filistin’i üzdü: Tel Aviv'de oynayın
SPOR
Barcelona Filistin’i üzdü: Tel Aviv'de oynayın
Abone Ol Google News
Finalin adı: İtalya-İngiltere

Finalin adı: İtalya-İngiltere

İngiltere, 120 dakika sonunda finale yükseldi.
Dünya yıldızı Süper Ligde

Dünya yıldızı Süper Lig'de

​Ligin yeni takımı transferin ardından Avrupa'da gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk olduğu ailenin doğacak bebeğinin ismini verdi

​Danimarka'nın attığı frikik golünde görünmeyen kahramanlar var.

​Kilometrelerce öteden görüldü.

​Sağlık Bakanı Koca'dan aşı vurgusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyonuncu anahtarı teslim etti.

​Mehmet Aydın, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

​AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası açıklama yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.