Bu senaryo çok tanıdık: ​Hafter de DEAŞ kartını oynuyor

Suriye’de terör örgütü PKK ve uzantılarını meşrulaştırmak için kullanılan “DEAŞ’la mücadele” kılıfı bu kez Libya’da kendini gösterdi. Ülkenin dört bir yanındaki toplu mezarlarla anılan darbeci Hafter, “ülkenin güneyindeki teröristlere karşı” olduğu iddiasıyla askeri operasyon başlattığını ilan etti. Ancak Libya’daki meşru hükûmet güçleri, Hafter’e bağlı grupların hareketliğinin gerçek amacının petrol limanlarını ele geçirmek olduğunu kaydetti. Sebha askeri bölgesinin komutanı Ahmed el-Ataibi, Hafter terör örgütü güçlerinin konvoylar halinde geldiğini duyurdu.

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KOPYALA YAPIŞTIR FORMÜLÜ

Hafter’in arkasındaki güçlerin sözde “teröre karşı düzenlenen” bu operasyonu kullanarak, meşruiyet problemi yaşayan darbeci ismi, Libya’da düzenlenecek seçimler öncesi bir kez daha kopyala yapıştır formülüyle uluslararası kamuoyunda pazarlamayı amaçladığı belirtiliyor. Bu çerçevede Batılı ülkelerin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG için kullanılan “DEAŞ’la mücadele” bahanesinin Libya’da da devreye alındığı kaydediliyor.

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HEDEFİ PETROL VE SEÇİMLER

Darbeci Hafter’in gerçek amacının Libya’nın tüm güneyini ve petrol limanlarını kontrol etmek olduğu ve aralık ayında düzenlenecek seçimler öncesinde söz sahibi olmak istediği belirtildi. Siyasi analist, Libya Entegrasyon ve Kalkınma Programı Direktörü Mustafa el- Sakizli de Hafter’in Güney Libya’ya askeri birlikler göndermesini, “Hafter, stratejik bir alana hakimiyet kurup, gelecek seçimlerde söz sahibi olmaya çalışıyor. Siyasi gücü de silaha ve güce sahip olmak için talep ediyor” yorumunu yaptı. El-Sakizli, Batılı ülkelerin Trablus’a desteğinin ise sadece görünüşte olduğuna dikkat çekti ve Hafter’e desteklerinin dolaylı yoldan devam ettiğini kaydetti.

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OYNAT 04:57 Dünya bu operasyonu konuşuyor: Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi Geleceğin havadaki ordularında sürü olarak görev alacak kamikaze dronelar tarihi bir saldırıya imza attı. Libya'da komut almadan yapay zekayla gerçekleştirilen saldırı ile hedefler yok edilirken, yeni bir dönemin de kapısı aralanmış oldu. Savunmadaki Türkler bir ilke imza atarak tüm dünyada ses getiren saldırının perde arkasındaki kamikaze drone Kargu'yu bu hafta gündemine aldı. BiP'te paylaş

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SALDIRGANLIKTAN VAZGEÇMEDİ

“Hafter yaklaşık bir aydan beri askeri birliklerini topluyor ve güçlendiriyor. Hiç durmaya da niyeti yok. Geçtiğimiz ay Bingazi’deki askeri törende gövde gösterisi yaptı. Orada yaptığı konuşmada siyasi diyaloğa açık olduğunu ve sorunları siyasetle çözeceğini söyledi” diyen el-Sakizli, “Ancak bu hiç gerçekçi değil. Hafter her zaman askeri seçeneği tercih etti” sözleriyle Hafter’in saldırganlıkta ısrarcı olduğunu kaydetti.

Emmanuel Macron

MACRON’UN PLANIYLA PARALEL

Amerikan Politico dergisi geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye’nin Libya’daki varlığını hedef alan bir planı ABD Başkanı Joe Biden’a sunduğunu belirtmişti. Haberde, Libya’daki “yabancı askeri varlıkların” ülkeden ABD-Fransa iş birliğiyle çıkarılması öneriliyordu. Hafter cephesindeki hareketliliğin de Macron’un planıyla paralel olduğu ve Fransa’nın Trablus’taki meşru hükûmeti devirme çabasından vazgeçmediği değerlendirildi.

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