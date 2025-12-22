Bu yıla damgasını vuran internet kesintileri: Milyonlarca kullanıcı etkilendi

Bu yıl, özellikle video, oyun ve iletişim platformlarında kullanıcıları etkileyen aksaklıklar, dijital hizmetlerin vazgeçilmez olduğu kadar kırılganlığını da ortaya koydu. Birçok bireysel platformun aynı birkaç bulut sağlayıcısına ve çekirdek sisteme bağlı olması nedeniyle, merkezi altyapılar söz konusu kesintilerde önemli bir rol oynadı ve aynı anda birden fazla hizmette zincirleme aksaklık yaşandı.





Ookla ve internet kesinti takip monitörü Downdetector verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025'in en büyük 10 kesintisi milyonlarca kullanıcının farklı platformlara erişim sorunu yaşamasına yol açtı.









Yılın en büyük kesintisi Amazon Web Services'te





Bu kapsamda Amazon Web Services'te (AWS) ekimde ortaya çıkan ve yılın en büyük çaplı kesintisi olan sorun nedeniyle dünya çapında en az 17 milyon kullanıcı etkilendi. Kesinti 15 saatten uzun sürerken, Amazon ve diğer hizmetlerde de erişim sorunu görüldü. AWS'de US-EAST bölgesinde tek bir noktada yaşanan bu kesinti, Snapchat, Netflix ve diğer birçok e-ticaret sitesine uzun süre erişim sağlanamamasına yol açtı.





PlayStation Network'te şirketin iç sistemlerinden kaynaklanan ve şubatta yaşanan yılın en büyük ikinci kesintisi, 3,9 milyon kullanıcının oyun platformlarına erişimini 24 saatten fazla süreyle kısıtladı.





Dünya çapında 2025'in en büyük çaplı üçüncü kesintisi olarak kayıtlara geçen Cloudflare kaynaklı aksaklıklar nedeniyle, kasımda en az 3,3 milyon kullanıcı erişim sorunları raporladı. Yaklaşık 5 saat süren ve temel bulut altyapısındaki bir sorunun yol açtığı kesinti, Cloudflare hizmetlerine bağlı sayısız internet sitesi ve uygulamayı etkiledi.





Bu üç büyük çaplı kesintinin yanı sıra bu yıl ekimde Youtube'daki erişim sorunları nedeniyle en az 3 milyon, ABD merkezli X şirketine erişim kesintisi sebebiyle minimum 2 milyon kullanıcı şikayet raporladı.





Bu yıl 1,4 milyon kullanıcı Google Cloud ve Cloudflare'a, 1,1 milyon kullanıcı Spotify'a, 890 bin kullanıcı Whatsapp'a, 877 bin kullanıcı Vodafone İngiltere'ye ve mayısta 841 bin kullanıcı yine X şirketine erişemediği yönünde rapor bildirdi.





ABD ve Kanada'da büyük çaplı erişim sorunu





İlk üç büyük çaplı kesinti için en fazla erişim sorununun yaşandığı bölge ABD ve Kanada oldu. Bu ülkelerde en az 1,6 milyon kullanıcı PlayStation Network'e, 1,5 milyon kullanıcı Youtube'a ve 1,2 milyon kullanıcı AWS hizmetlerine erişim sağlayamadı.



