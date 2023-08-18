|
Dünya

Bulgaristan’da Kızıl Ordu anıtına saldırı

Bulgaristan'da başkent Sofya'nın merkezinde eski Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde Kızıl Ordu'ya ithafen yapılan anıt saldırıya uğradı.

12:38 . 18/08/2023 Cuma
AA
Bulgaristan

Bulgaristan

Gece saatlerinde meydana gelen olayda bir futbol kulübünün fanatikleri oldukları tahmin edilen saldırganlar eylem yaptı. Anıtın belediye tarafından kaldırılma planına karşı çıkan sosyalistler, onu korumak için kurdukları çadırlarında saldırıya uğradıklarını ifade etti. Sis bombaları kullanan saldırganlar anıtta yer alan, "Müteşekkir Bulgar halkından kurtarıcı Kızıl Ordu'ya" yazısının bir bölümünü çekiçle kırdı.

Polisin müdahalesi sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

Sofya Belediye Meclisi, 9 Mart'ta anıtın Sosyalist Sanat Müzesi'ne taşınması kararı almıştı.

Başbakan Nikolay Denkov'un koalisyon hükümeti de anıtın ithaf edildiği Kızıl Ordu'nun 1944'te Bulgaristan'ı kuşatarak, Bulgaristan Komünist Partisinin (BKP) darbe ile iktidara gelmesine ve 1989'a dek yönetimini sürdürmesine neden olduğunu kabul ediyor.

Sosyalist siyasetçiler, 1954'te eski komünist rejim tarafından propaganda amaçlı inşa edilen 45 metrelik anıtın kentteki Sosyalist Sanat Müzesi'ne taşınması planına karşı çıkıyor.

Çevresindeki heykel kompozisyonları ile başkentin Sredetz belediyesinde geniş bir alanı kaplayan anıt, yıllardır ülkedeki Rusya ve NATO-AB yanlısı gruplar arasında tartışma konusu oluyor.

Sredetz Belediye Başkanı Trayço Traykov, anıtın yerinin Sosyalist Sanatı Müzesi olduğunu belirterek, "Şehrin merkezinde çürük diş gibi duran bu anıtın taşınmasına dek çevresine duvar çekilmesini uygun görüyorum. Çürük diş çekilmediği sürece tüm organizmayı zehirlemeye devam edecek." dedi.


#anıt
#bulgaristan
#Kızıl Ordu
#saldırı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep'e Özgü Gavurdağı Salatası Tarifi