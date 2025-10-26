Yeni Şafak
Büyük İsrail Projesi çöktü

Trump’ın eski danışmanı ve MAGA’cılar üzerinde büyük etkisi olan Steve Bannon'dan İsrail'e kötü haber: “Türkiye yeniden sahnede. Netanyahu ister karşı çıksın ister çıkmasın, Erdoğan Gazze’deki güvenlik gücünün başı olacak. Yüzyıllık düzen iki ayda yıkıldı, Büyük İsrail Projesi çöktü.”

ABD’nin eski başkanlık danışmanı Steve Bannon, “Türkiye yeniden sahnede. Netanyahu ister karşı çıksın ister çıkmasın, Erdoğan Gazze'deki güvenlik gücünün başı olacak çünkü Trump öyle karar verdi. Yüzyıllık düzen iki ayda yıkıldı, Büyük İsrail Projesi çöktü” dedi. Bannon, kendi programı "War Room" üzerinden yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin Gazze krizindeki rolünün ve bölgedeki stratejik hamlelerinin küresel dengeleri değiştirdiğini söyledi. “Başkan Trump'ı arayın, Erdoğan zaten Mısır, BAE ve belki de Suudilerle birlikte gücün başında” diyen Bannon, “Bu Büyük İsrail Projesi Netanyahu'nun elinde patladı. Osmanlılar uzun vadeli bir oyun oynadı” ifadelerini kullandı. Bannon, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2028’de yeniden başkanlık yarışına girebileceğini de öne sürdü.

TRUMP 3. DÖNEMİ ZORLAYACAK

Bannon, The Economist’e verdiği röportajda ise “Üçüncü bir dönem olacak. Bu yüzden Trump 2028’de başkan olacak” dedi. “Uygun zamanda planın ne olduğunu açıklayacağız ama bir plan var. 2016’da zordu, 2028’de de zorlu olacak” ifadelerini kullanan Bannon, Trump’ın “başladığını bitirmek için” bir dönem daha göreve dönmesi gerektiğini söyledi. 22. Anayasa Değişikliği’ne göre ABD başkanlarının yalnızca iki seçilmiş dönem görev yapabildiğini hatırlatan Bannon, üçüncü bir dönem ihtimalinin “halkın iradesine bağlı” olduğunu savundu.



