Büyük savaş yaklaşıyor mu?

Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son 2 haftada 89 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 1 Ocak’tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270’e çıktı. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Pençe-Kilit Harekatı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz” dedi.





O KONTROL NOKTALARI IRAK’IN

Tuğamiral Aktürk'ün sunumundan sonra bakanlık kaynakları gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mehmetçik'n Irak'ın kuzeyindeki bazı meskun mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntüler sorulan bakanlık kaynakları bunu yalanladı. TSK'nın sivillerin yaşadığı meskun mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Meskun mahal ve TSK’nın operasyon alanına yakın bölgelerdeki kontrol noktalarının Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulduğu, bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütüldüğü bilgisi verildi. Bakanlık kaynakları, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili de teknik çalışmaların sürdüğünü, detayların belirlenmesine yönelik görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini kaydetti.





TSK HER SENARYOYA HAZIR

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "üçüncü dünya savaşı ihtimalinin gözardı edilmemesine" dair açıklamalarına yönelik soruları da şöyle yanıtladı: “Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekün bir risk var mı derseniz, tabii ki bir ihtimal. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik, birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez ama ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.”





Ortak harekat merkezi Haftanin-Zap arasında

Türkiye’nin, Kuzey Irak'ta sürdürdüğü operasyonda önemli bir gelişme yaşandı. PKK'ya karşı Irak'la yürütülen diplomasi sonucu, Irak tarafı Duhok ve Erbil’in Türkiye sınır hattına 27 karakol kuracağını açıklamıştı. Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Irak’la kurulacak ortak harekat merkezinin son durumu netleşiyor. Merkezin, Haftanin ile Zap arasında bir bölgede olacağı öğrenildi. Kurulacak merkezle birlikte Zap bölgesine iki ülkenin askerlerinden oluşan bir grup konuşlanacak. Zap’a gidecek olan Türk askeri, bölgeyi PKK'dan temizledikten sonra Irak ordu güçleri ile birlikte burada konuşlanacak. Türkiye bölgede ilerlemeye devam ederken, terörden temizlenen bazı bölgelerde ise Irak askeri konuşlanacak. Irak geçtiğimiz günlerde Türkiye ve İran sınırlarının güvenliğini PKK’ya karşı daha iyi sağlamak amacıyla 8 aşamadan oluşan plan ve yöntemleri devreye alacağını duyurmuştu. Bunun Türkiye ile ilgili bölümünde ortak harekat merkezi ve sınır hattına 27 karakol kurulması yer alıyor. Irak İçişleri Bakanlığı’nın karakolların inşa edilmesi için talimat verdiği de duyuruldu.





Gizlenmek için ormanı yaktılar

Kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakıyor. Irak'ın kuzeyinde Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine havan atışı yapan teröristler, yakalanmamak için ormanları ateşe vermeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, teröristlerin TSK'nın sivillere yönelik hassasiyetini bildiği için halkı tehlikeye attığı kaydedilerek "PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı 'TSK'nın açtığı ateş sonucu ormanlar yandı' şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor" denildi.



