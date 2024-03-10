Çadırlarını kâğıttan fenerle süslediler

İsrail'in katliamları altındaki Filistin'de halkın direnişi sürüyor. Refah bölgesindeki çadırlarda zor şartlar altında yaşama tutunan Filistinli aktivist Muhammed Hejji, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Hejji, “Dünyanın en güzel çiçekleri Gazze’de yetişiyordu. Biz bu çiçekleri Avrupa'ya ve dünyanın birçok ülkesine gönderiyorduk. Ama Arap komşularımız bize dikenlerini gönderdi. Burası yemyeşildi şimdi kıpkırmızı oldu. Topraklarımız bizim kanımızla beslenmek istiyor. Biz İslam alemine karşı çok umutluyduk.” diye konuştu. Hejji, “Biz yemek istemiyoruz çözüm istiyoruz. Babam ve ailemden birçok kişi şehit oldu. Kıyamete kadar direnişteyiz. '7 Ekim öncesine dönmek ister misiniz?' diye sorduklarında ben de '2 milyon insanımız 7 Ekim'e feda olsun' diye cevap veriyorum.” dedi. Savaşın yanı sıra açlıkla da mücadele ettiklerini anlatan Hejji, “Hayvan yemlerinden ekmek yapmayı denedik ama çocuklar yiyemedi. Ağlayarak yiyorlar. Gazze'de bombalanmadık yıkılmadık ev kalmadı ama inşallah yıkılan evleri tekrar inşa edip daha güzellerini yapacağız. Evlerimizde yıllarca emek verip inşa ettiğimiz evler ama önemli değil Filistin için feda olsun. Bizde yaralı çocuklar bile şükredip elhamdülillah diyor.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Gazze’ye havadan atılan yardımlarda ölen insanlar hakkında konuşan Muhammed Hejji, şunları söyledi: “Bu yardım çalışmaları İsrail’le yapılan operasyonlardır. Gazze şehrinde insanlar aç, 300 bin insana üç uçakla atılan yardımlar nasıl yetecek? İnsanlar birbirini öldürsün istiyorlar. Filistinliler çözüm istiyorlar.”