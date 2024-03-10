|
Dünya

Çadırlarını kâğıttan fenerle süslediler

Gazze'nin Refah kentindeki çocuklar, kâğıttan Ramazan fenerleri yaparak çadırlarına asıyor.

Saliha Engin
04:00 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 02:38 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen yaklaşan Ramazan ayı için hazırlık yapıyor. Gazze'nin Refah kentindeki çocuklar, kağıttan Ramazan fenerleri yaparak çadırlarına asıyor.

Biz çiçek gönderdik onlar diken

İsrail'in katliamları altındaki Filistin'de halkın direnişi sürüyor. Refah bölgesindeki çadırlarda zor şartlar altında yaşama tutunan Filistinli aktivist Muhammed Hejji, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Hejji, “Dünyanın en güzel çiçekleri Gazze’de yetişiyordu. Biz bu çiçekleri Avrupa'ya ve dünyanın birçok ülkesine gönderiyorduk. Ama Arap komşularımız bize dikenlerini gönderdi. Burası yemyeşildi şimdi kıpkırmızı oldu. Topraklarımız bizim kanımızla beslenmek istiyor. Biz İslam alemine karşı çok umutluyduk.” diye konuştu. Hejji, “Biz yemek istemiyoruz çözüm istiyoruz. Babam ve ailemden birçok kişi şehit oldu. Kıyamete kadar direnişteyiz. '7 Ekim öncesine dönmek ister misiniz?' diye sorduklarında ben de '2 milyon insanımız 7 Ekim'e feda olsun' diye cevap veriyorum.” dedi. Savaşın yanı sıra açlıkla da mücadele ettiklerini anlatan Hejji, “Hayvan yemlerinden ekmek yapmayı denedik ama çocuklar yiyemedi. Ağlayarak yiyorlar. Gazze'de bombalanmadık yıkılmadık ev kalmadı ama inşallah yıkılan evleri tekrar inşa edip daha güzellerini yapacağız. Evlerimizde yıllarca emek verip inşa ettiğimiz evler ama önemli değil Filistin için feda olsun. Bizde yaralı çocuklar bile şükredip elhamdülillah diyor.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Gazze’ye havadan atılan yardımlarda ölen insanlar hakkında konuşan Muhammed Hejji, şunları söyledi: “Bu yardım çalışmaları İsrail’le yapılan operasyonlardır. Gazze şehrinde insanlar aç, 300 bin insana üç uçakla atılan yardımlar nasıl yetecek? İnsanlar birbirini öldürsün istiyorlar. Filistinliler çözüm istiyorlar.”


Türkiye ile ABD'den ortak 'Gazze' açıklaması: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli
Türkiye ile ABD'den ortak 'Gazze' açıklaması: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geride kalan gün, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin ardından Türkiye ile ABD tarafından imzalanan ortak açıklamayı yayımladı. Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine vurgu yapılan açıklamada, "İnsani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır" denildi. İki ülkenin savunma sanayi ve ekonomi konusundaki iş birliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceği vurgulanırken, “Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır" ifadeleri yer aldı.


#Gazze
#Filistin
#İsrail
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK listeyi paylaştı: Bu hastalıklardan birini geçirene emekli olacak! Malulen emeklilik şartları ve takvimi...