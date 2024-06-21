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Dünya

CIA: Esirlerin 50’si hayatta

CIA Başkanı William Burns, Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinden arabuluculuk yaparken istihbarat da topladı. Wall Street Journal gazetesine göre CIA, Hamas’ın elinde olduğu tahmin edilen 120 İsrail vatandaşından 50’sinin hayatta olduğunu düşünüyor. Hamas da İsrail bombardımanlarında 70 esirin öldüğünü açıklamıştı.

04:00 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 01:17 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Esirler.
Esirler.

ABD Merkezi İstihbarat Servisi (CIA) Başkanı William Burns, Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinden arabuluculuk yaparken istihbarat da topladı. Wall Street Journal gazetesinin Gazze'deki istihbarat faaliyetlerine dayanarak verdiği bilgiye göre CIA, Hamas'ın elinde olduğu düşünülen 120 İsrail vatandaşının yalnızca 50'sinin hayatta olduğunu düşünüyor. Hamas, daha önce İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen bombardımanlarda 70 esirin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. İsrail ise ölen esir sayısını 41 olarak açıklamıştı. Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı da İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü duyurdu.



#İsrail
#CIA
#Hamas
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