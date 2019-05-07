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Dünya CIA Filistinli aktivisti uyardı Suudiler peşinde
AMERİKA

CIA'den Filistinli aktiviste Suudi Arabistan uyarısı

CIA Filistinli aktivisti uyardı: Suudiler peşinde

Filistin asıllı aktivist İyad el Bağdadi, Suudi Arabistan kaynaklı muhtemel bir tehdit nedeniyle yaşadığı Norveç'te güvenli bir yere götürüldü. İstihbaratın, CIA tarafından Norveç makamlarına iletildiği iddia edildi. İyad el Bağdadi, "Anladığım kadarıyla, Suudilerin hedefindeyim ancak ne yapacakları hakkında hiçbir fikrim yok" dedi. Bağdadi, Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kimliklerine ilişkin çok önemli bilgileri paylaşmıştı.

Haber Merkezi AA
Filistin asıllı aktivist İyad el Bağdadi
Filistin asıllı aktivist İyad el Bağdadi

Norveç'in sığınma hakkı tanıdığı Filistinli bir aktivistin, Suudi Arabistan kaynaklı muhtemel bir tehdit nedeniyle güvenli bir yere götürüldüğü ortaya çıktı.

Guardian gazetesinin haberine göre, Filistin asıllı İyad el Bağdadi, 25 Nisan'da Norveçli yetkililer tarafından evinden alınarak güvenli bir yere nakledildi. Buna sebep olarak da Suudi Arabistan kaynaklı içeriği belli olmayan bir tehdit gösterildi.

"Ne yapacakları hakkında hiçbir fikrim yok"

Gazete, tehdide ilişkin istihbaratın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından Norveç makamlarına iletildiğini iddia ederken, İyad el Bağdadi de konuya ilişkin açıklamasında, "Anladığım kadarıyla Suudilerin hedefindeyim ancak ne yapacakları hakkında hiçbir fikrim yok." ifadesini kullandı.

Norveçli yetkililerin istihbaratı çok ciddiye aldığını vurgulayan Bağdadi, iki polis ekibinin evine geldiğini, bunlardan birinin kendini güvenli yere naklederken, diğerinin olası bir takibe karşı önlem aldığını belirtti.

Bağdadi, haberin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftanın çok stresli olduğunu ifade ederek, "Beni öldürmek istemiyorlarsa o zaman işimi yapmıyorum demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Baharı döneminde sosyal medya mesajları ile dikkat çeken Bağdadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sınır dışı edilmesinin ardından 2015'te Norveç'te siyasi sığınma hakkı elde etmişti.

Kaşıkçı katillerini deşifresine yardımcı olmuştu

Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesinden beri uluslararası baskı altında. Bağdadi, cinayet zanlıların kimliğinin deşifre edilmesi için önemli bilgiler paylaşmıştı.

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  • Amerikan Washington Post gazetesi, CIA'in Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

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